Cilat janë nivelet normale të presionit të gjakut sipas moshës për gratë?

Kjo tabelë e leximeve normale të presionit të gjakut të grave tregon një sërë vlerësimesh të shëndetshme.

Ashtu si me burrat, nivelet mesatare të presionit të gjakut të grave gjithashtu ndryshojnë sipas grupmoshës. Grupmosha me leximin më të ulët të presionit normal të gjakut është e ndryshme midis leximit sistolik dhe diastolik. Gratë e moshës 21-25 vjeç kanë leximin normal diastolik më të ulët (115,5-70,5), ndërsa gratë e moshës 31-35 vjeç kanë leximin normal sistolik më të ulët (110,5/72,5). Grupmosha me leximin më të lartë normal të presionit të gjakut janë gratë e moshës 56-60 vjeç (132.5/78.5).