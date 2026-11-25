Pse ky “zhvillim pozitiv” në arin e zi teksa kriza në Hormuz vazhdon?
Një rënie e ndjeshme e çmimeve të naftës u regjistrua në tregjet botërore, duke arritur nivelin më të ulët në tre muajt e fundit. Çmimi i naftës referuese Brent të Detit të Veriut ra në afërsisht 89.5 dollarë për fuçi, ndërsa nafta bruto amerikane ra në rreth 80.5 dollarë.
Një nga arsyet kryesore për këtë trend është rritja e furnizimit në tregun botëror, veçanërisht pas rifillimit të punës në tubacionin e naftës Sharara të Libisë. Korporata Kombëtare e Naftës e Libisë konfirmoi se nafta bruto ka filluar përsëri të mbërrijë në rezervuarët e magazinimit të objektit Akakus në Zawiya. Vlerësimet e mëparshme sugjeruan se ndërprerja e tubacionit mund të shkaktojë një ulje të prodhimit prej afërsisht 350,000 fuçish në ditë.
Një presion shtesë mbi çmimet u krijua gjithashtu nga rritja e furnizimeve me naftë nga Lindja e Mesme, e cila rriti sasinë totale të disponueshme në treg, sipas Trading Economics.
Sipas një raporti të nëntorit nga Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë (IEA), furnizimi global me naftë tejkaloi kërkesën për herë të parë që nga fillimi i luftës me Iranin. Pritet që një marrëdhënie e tillë furnizim-kërkesë mund të vazhdojë gjatë tremujorit të katërt të këtij viti.
Të dhënat mbi kalimin e naftës përmes Ngushticës së Hormuzit, një nga rrugët detare më të rëndësishme në botë për transportimin e produkteve të energjisë, ndikuan gjithashtu në lëvizjet e çmimeve. /tesheshi