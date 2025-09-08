Ç’ndodh sot me ish-kolonitë franceze në Afrikë?

Rreth 65 vjet më parë, plot 14 vende fituan pavarësinë nga Franca. Por si janë zhvilluar ato që atëherë dhe sa ndikim ka ende ish-fuqia koloniale në kontinentin afrikan sot?
“65 vjeç është një moshë e pjekur“, ishin fjalët e Alassane Ouattara, presidentit të Bregut të Fildishtë, i cili së fundmi e uroi vendin e tij për ditëlindjen. “Është një moment ndërgjegjësimi i përbashkët për sa larg kemi ardhur. Një ftesë për të konsoliduar atë që kemi mësuar dhe për të parë drejt së ardhmes.”
Afrika po feston shumë ditëlindje të 65-ta këtë vit: Nigeria, Somalia dhe Republika Demokratike e Kongos fituan pavarësinë në vitin 1960 – por më e rëndësishmja, Franca “liroi” 14 ish-koloni në pavarësi. Sot, mendimi mbizotërues është se presidenti aktual francez Emmanuel Macron ka një marrëdhënie të tensionuar me ish-kolonitë afrikane. Qeveritë dhe shoqëritë atje përballen me sfida të mëdha.
Dhe sa larg ka arritur Afrika frankofone 65 vjet pas “Vitit të Afrikës”?
Disa vende në Afrikën frankofone, ndër më të varfrat në botë
Një vështrim në Indeksin e Zhvillimit Njerëzor (HDI) tregon se sa e keqe është ende situata në shumë pjesë të Afrikës: tetë nga këto 14 vende, përfshirë shtetet saheliane të Malit, Burkina Fasos, Nigerit dhe Çadit, janë afër fundit të listës, të klasifikuara në kategorinë “zhvillim i ulët njerëzor”.
Ekziston një përzierje arsyesh specifike për secilin vend, thotë Matthias Basedau, drejtor i Institutit GIGA për Studime Afrikane në Hamburg: në shumë zona, toka nuk është shumë pjellore, burimet minerale ofrojnë vetëm prosperitet të kufizuar dhe normat e larta të lindjeve rrisin më tej kërkesat për rritje ekonomike, beson ai. “Dhe ka sfida të tjera, siç është paqëndrueshmëria politike. Kjo mund të çojë lehtësisht në kurthe konflikti: domethënë, konfliktet çojnë në zhvillim më të ngadaltë. Zhvillimi më i ngadaltë, nga ana tjetër, çon në më shumë konflikte”, tha Baseau për DW në një intervistë.
Në Mali, Burkina Faso dhe Niger, ushtritë kanë marrë pushtetin vitet e fundit pas grushteve të shtetit, sepse qeveritë civile nuk kanë arritur ta thyejnë këtë rreth vicioz.
Burra të fortë në vend të institucioneve të forta
Grushtet e shtetit janë një ekstrem në Afrikën frankofone, ndërsa transferimet demokratike paqësore dhe të rregullta të pushtetit, si ai në Senegal vitin e kaluar, mbeten përjashtim.
Në anën tjetër të spektrit, sundimtarët me shërbim të gjatë që plaken në pushtet janë të zakonshëm: në Bregun e Fildishtë, Alassane Ouattara po kërkon një mandat të katërt në moshën 83 vjeç, ndërsa në Kamerun, Paul Biya, në moshën 92 vjeç, po planifikon të kandidojë për postin më të lartë për herë të tetë. Dhe në Togo, presidenti aktual, Faure Gnassingbé, bëri një “shtirje” për të qëndruar në pushtet për një kohë të pacaktuar: ai tani është president i Këshillit të Ministrave, një pozicion që ai e “shkruante” posaçërisht në Kushtetutë dhe kështu fitoi kompetenca të gjera.
Premtimi i një “epoke institucionesh të forta” nga vitet 1990 nuk është përmbushur, analizon Tumba Alfred Shango Lokoho, një historian në Universitetin Sorbonne Nouvelle në Paris. “Në shumicën e vendeve afrikane sot, janë burra të fortë ata që kapen pas pushtetit, madje duke injoruar kushtetutat dhe duke i shkelur ato në çdo mënyrë të imagjinueshme për të qëndruar në pushtet”, tha Shango Lokoho për DW. “Është pikërisht një nga dobësitë më të mëdha të Afrikës. Ne kemi nevojë për institucione të forta.”
Ndikimi (politik) francez është në rënie
Shumë nga këto institucione u krijuan në vitet 1960 bazuar në modelin francez, shpjegon Matthias Basedau: “Gjithmonë ekziston ai sistem presidencial, i cili, megjithatë, është shumë më presidencial dhe autoritar se ai francez, me sistemin e tij gjysmë-presidencial. Dhe shumë kushtetuta janë gjithashtu të modeluara sipas modelit francez – me disa dallime, sigurisht. Ndoshta tipari i veçantë këtu është sekularizmi, d.m.th. ndarja e rreptë e kishës dhe shtetit. Madje mund të thuhet se kjo kontribuoi në më pak diskriminim fetar në rajon.”
Në të njëjtën kohë, disa qeveri vazhdojnë procesin e distancimit nga Franca. Kjo është më e dukshme në Sahel, ku ky zhvillim filloi pas grushteve të shtetit, ndonjëherë të shoqëruara me retorikë mjaft të fortë kundër ish-pushtetit kolonial. Të tre juntat atje dëbuan trupat franceze të stacionuara në rajon dhe që atëherë janë mbështetur shumë te Rusia si partner sigurie. Si rezultat, ushtria franceze braktisi gjithashtu bazat e saj në Çad, Senegal dhe Bregun e Fildishtë. Baza në Gabon tani përdoret vetëm për të trajnuar ushtarët vendas. I vetmi vend afrikan me një prani ushtarake franceze është tani Xhibuti.
Një objektiv kyç i politikës franceze ndaj Afrikës ka qenë gjithmonë mbajtja e qeverive pro-franceze në pushtet sa herë që të jetë e mundur, thotë Matthias Basedau. Kameruni tani është një nga bastionet e fundit të saj: “Por do të duhet të shohim se si do të duket kur Paul Biya të mos jetë më në pushtet.”
Lidhje të ngushta ekonomike me Francën
Ndërsa ndikimi politik i Francës dhe Perëndimit në tërësi po bie, lidhjet ekonomike midis Francës dhe shumë vendeve afrikane mbeten të ngushta, për shembull në fushën e nxjerrjes së lëndëve të para. Disa zinxhirë supermarketesh, stacione benzine dhe ofrues të shërbimeve mobile gjithashtu mbeten tërësisht ose pjesërisht në duart e francezëve.
Kjo është edhe më e dukshme në rastin e dy monedhave të përbashkëta të Afrikës Perëndimore dhe Qendrore, të cilat shpesh quhen kolektivisht franga CFA. Ato kritikohen rregullisht si kolonialiste për përshtatjen e tyre me euron me një kurs këmbimi fiks në vend që t’u lejojnë atyre të krijojnë politikën e tyre monetare.
Megjithatë, në të njëjtën kohë, ato gjithashtu lehtësuan tregtinë e ndërsjelltë, thekson Basedau. “Shkallat e inflacionit në Afrikën frankofone në fakt kanë qenë mjaft të ulëta, veçanërisht krahasuar me fqinjët e tyre të dominuar më parë nga Britania.” Megjithatë, Basedau thotë në përgjithësi se nuk dëshiron të gjykojë nëse qasja franceze ka penguar zhvillimin e përgjithshëm ekonomik apo jo.
65 vjet pas pavarësisë, vendet frankofone të Afrikës kanë ndjekur rrugën e tyre – kjo është veçanërisht e vërtetë për shumë nga qytetarët e tyre. Të dhënat mbi remitancat tregojnë se sa e rëndësishme është diaspora për disa vende. Për shembull, rreth 110,000 senegalezë jetojnë në Francë. Në Senegal, sipas të dhënave të fundit, remitancat për të afërmit në atdhe përbëjnë më shumë se dhjetë përqind të produktit të brendshëm bruto. Vlerësimet sugjerojnë se gjysma e parave të dërguara nga e gjithë bota shkon direkt në popullatat rurale, shpesh më të varfrit e të varfërve.
Gjatë 65 viteve të fundit, shumë gjëra kanë ndryshuar në Afrikën frankofone, të paktën relativisht në një drejtim pozitiv: në shumicën e vendeve, përqindja e njerëzve që jetojnë në varfëri ekstreme është ulur, jetëgjatësia është rritur dhe vdekshmëria foshnjore është ulur gjithashtu. /tesheshi