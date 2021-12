COVID-19 po kërcënon sërish botën e sportit: Real Madrid, Liga Premier, Nadal dhe NBA

Një valë e re COVID-19 ka prishur tashmë planet e shumë garave në mbarë botën, me Lojërat Olimpike Dimërore, Australian Open dhe Kupën e Kombeve të Afrikës që janë planifikuar të fillojnë në dy muajt e parë të vitit 2022.

Është ende e pasigurt nëse turnetë e lartpërmendur do të zhvillohen pas shpërthimit të variantit të ri të COVID-19, Omicron, ndërsa ndeshjet po shtyhen në Ligën Premier, plus lojtarët po shkojnë në izolim në Real Madrid dhe NBA.

Real Madrid dhe Liga Premier

Të dy ekipet e basketbollit dhe futbollit të Real Madridit panë se anëtarët e skuadrës dhe stafit rezultuan pozitivë për COVID-19, me Marcelo, Gareth Bale, Marco Asensio, Andriy Lunin dhe Rodrygo Goes që munguan në duelin e së dielës me Cadiz pas kontraktimit me coronavirus.

Ndërkohë, pati një shpërthim në skuadrën e LaLiga Smartbank Lugo dhe trajneri i Valencias, Jose Bordalas gjithashtu rezultoi pozitiv.

Gara që është prekur më shumë nga vala e re është Liga Premier, ku deri në 10 ndeshje u pezulluan për shkak të rasteve të shumta në skuadra të ndryshme si Tottenham Hotspur dhe Manchester United.

Klubet menduan të anulonin një nga ditët festive, por më në fund vendosën të mos e bënin këtë pavarësisht ankesave nga disa trajnerë si Thomas Tuchel i Chelseat.

NBA është në krizë

Polemikat u ndezën përpara njoftimit të NBA-së kur Kyrie Irving u ndalua nga seancat stërvitore të Brooklyn Nets për refuzimin e vaksinimit.

Irving u lejua të kthehej në aksion, por ai më pas rezultoi pozitiv për COVID-19 së bashku me shokët e skuadrës Kevin Durant dhe James Harden.

NBA raportoi se 97 për qind e lojtarëve janë të vaksinuar, por lojtarë të ndryshëm kanë hyrë në protokollet e COVID-19, me skuadrat që detyrohen të kryejnë nënshkrime pasi një pushim duket i pamundur të bëhet.

Përfundon testimi për lojtarët e vaksinuar të NFL

Më shumë se 95 për qind e lojtarëve të NFL janë vaksinuar, me ligën që ka shpallur një plan vaksinimi të synuar dhe ka kryer testet javore të COVID-19 për lojtarët e vaksinuar asimptomatikë.

“Përvoja jonë me variantin Omicron është plotësisht në përputhje me këtë pritshmëri – ndërsa më shumë lojtarë dhe staf po testohen pozitivë, afërsisht dy të tretat e atyre individëve janë asimptomatikë, shumica e individëve të mbetur kanë vetëm simptoma të lehta dhe virusi duket se është pozitiv”, thuhet në deklaratën e NFL.

“Në shumë aspekte, Omicron duket të jetë një sëmundje shumë e ndryshme nga ajo me të cilën u përballëm për herë të parë në pranverën e 2020”.

Nadal rezulton pozitiv

Ndërsa yjet e tenisit si Stefanos Tsitsipas dhe Dominic Thiem refuzuan të zbulojnë statusin e tyre të vaksinimit në të kaluarën, lojtarëve u kërkohet të vaksinohen plotësisht për të marrë pjesë në Australian Open e ardhshëm.

Ndërkohë, Rafa Nadal rezultoi pozitiv për COVID-19 pasi u kthye në aksion në një ekspozitë në Abu Dhabi dhe ai është në dyshime për Australian Open.