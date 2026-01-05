“Dashuri dhe mëshire, keto dy gjera duhet t’i ketë shtëpia. Prandaj, askush te mos gaboje rende duke i thëne te rinjve:
‘Martohuni se do filloni t’a doni njeri tjetrin me kalimin e kohës (martohuni edhe nëse nuk po e pëlqeni njeri tjetrin tani).’
Nëse qe ne takimin e pare per martese (sipas rregullave te Islamit), nuk ka lindur dashuria (pëlqimi) ndaj njeri tjetrit, atëherë kurrsesi mos krijoni familje bashke.
Jo po ‘ka mrekulli ne martese (ju thonë te tjerët)’, qe sigurisht qe ka, apo ‘me kalimin e kohës çdo gjë do rregullohet (dhe do filloni t’a dashuroni njeri tjetrin, domethënë kështu ju thonë te tjerët, kur ju jeni ne dyshim te martoheni apo jo me dike)’.
Karvani është ai qe rregullohet gjate rrugës, ndërsa martesa gjate rrugës shpërbehet, merr fund (domethëne mos i dëgjoni fjalët e tilla te tyre, martohuni me ate që e pëlqeni që ne fillim dhe jo me shpresën se mund te filloni t’a pëlqeni me kalimin e kohës).
Nureddin Yıldız (Jëlldëz)