Dëgjueset Nothing Ear kanë “super-mikrofon”

Kompania Nothing ka prezantuar zyrtarisht dëgjueset e saj më të fundit TWS, Ear (3).
Dëgjueset vijnë me një dizajn të përmirësuar që përdor alumini në kasë, cilësi më të mirë të tingullit, jetëgjatësi të baterisë më të madhe dhe një funksion të ri të quajtur Super Mic.
Nothing Ear (3) janë të parat në linjën e tyre që përdorin komponentë metalikë përveç elementeve të dizajnit transparent.
Kutia për karikim merr funksionin e ri Super Mic, i cili në thelb është një sistem me dy mikrofon që thuhet se ofron thirrje më të qarta. Sipas Nothing, funksioni Super Mic mund të ulë zhurmën deri në 95 dB dhe aktivizohet me shtypjen e butonit të ri “Talk” në kasë. Përveç thirrjeve, mund të përdoret edhe për regjistrimin e shënimeve zanore përmes aplikacioneve për shënime zanore në iOS dhe Android.
Është e rëndësishme të theksohet se çdo dëgjues ka gjithashtu një sistem me tre mikrofon dhe një njësit regjistrimi zanori me përçueshmëri të përmirësuar për thirrje më të mira. Gjithashtu ofron anulim adaptiv të zhurmës në kohë reale deri në 45 dB.
Nothing Ear (3) vijnë me ‘driver’ dinamik 12 mm që thuhet se ofrojnë zë më të fuqishëm dhe një skenë tingulli më të gjerë. Dëgjueset mbështesin audio statik hapësinor dhe kodekët AAC, SBC dhe LDAC. Sa i përket lidhjes, dëgjueset TWS ofrojnë Bluetooth 5.4 me mbështetje për lidhje të dyfishtë.
Ear (3) gjithashtu ofrojnë zbulim “in-ear”, modalitet me vonesë të ulët, certifikim Hi-Res dhe certifikim IP54 për rezistencë si për dëgjueset ashtu edhe për kasën e karikimit.
Dëgjueset kanë bateri 55 mAh, ndërsa kasa e karikimit përmban një qelizë 500 mAh. Nothing pretendon se Ear (3) mund të zgjasin deri në 5.5 orë me ANC aktiv dhe 10 orë pa të. Kutia për karikim ofron 38 orë shtesë jetëgjatësi baterie. Kasa gjithashtu mbështet karikim të shpejtë dhe pa tela.
Dëgjueset Nothing Ear (3) do të jenë në dispozicion në ngjyrë të bardhë dhe të zezë me çmim prej 179 dollarë/eur, dhe shitja do të fillojë më 25 shtator.