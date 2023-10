Dekani i Universitetit Georgetown të Katarit kërkon veprim kolektiv kundër islamofobisë

Dekani i Universitetit Georgetown të Katarit, Safwan M. Masri, ka bërë thirrje për veprim kolektiv kundër islamofobisë gjatë një konference dyditore të fokusuar në këtë çështje.

Ai vlerësoi nismën globale të Katarit për të luftuar racizmin dhe islamofobinë, duke theksuar rëndësinë e arsimit, dialogut publik, politikëbërjes dhe bashkëpunimit të ekspertëve.

Konferenca, e titulluar “Historitë dhe praktikat globale të islamofobisë”, kishte për qëllim të eksploronte origjinën historike dhe dimensionet globale të islamofobisë, me synimin për të përballuar dhe trajtuar ndikimin e saj.

Veprimtaria mblodhi së bashku studiues, praktikues, gazetarë dhe studentë për t’u përfshirë në biseda dhe për të propozuar zgjidhje për të luftuar islamofobinë.

Universiteti Georgetown i Katarit, një kampus jashtë shtetit i Universitetit Georgetown në Uashington, DC, organizoi konferencën. /mesazhi

Highlights from day 1 of “Global Histories and Practices of Islamophobia” conference.#Hiwaraat #GUQ #Islamophobia #Conference pic.twitter.com/VBsUqasOHG

— Georgetown University in Qatar (@GUQatar) October 1, 2023