Dënimi i një gruaje nxit trazirat në Leipzig të Gjermanisë

Kanë shpërthyer trazirat në qytetin lindor të Gjermanisë, Leipzig, teksa demonstruesit protestuan kundër dënimit me burg ndaj një aktivisteje për pjesëmarrje në sulmet ndaj neonazistëve të dyshuar dhe ekstremistëve të tjerë të krahut të djathtë.

Disa barrikada të bëra nga kosha plehrash dhe paleta janë djegur. Protestuesit hodhën gjithashtu fishekzjarrë dhe policia kreu një numër bastisjesh për të shpërndarë turmat. Gjykata shtetërore e Dresdenit e ka dënuar Lina E. për anëtarësim në një organizatë kriminale dhe lëndime të rënda trupore, duke e dënuar me pesë vjet e tre muaj burgim.

Disa orë më vonë, gjykata ka njoftuar se ajo ishte liruar në kushte të papërcaktuara pasi kishte kaluar rreth dy vjet e gjysmë në paraburgim para vendimit. /koha

In Leipzig, Germany, until the morning of June 4, protests by protesters left forces continued, as a result, several policemen were injured, writes Focus. It is reported that 500 people were detained during the protests. pic.twitter.com/d47wRh8LDa

— Sprinter (@Sprinter99880) June 4, 2023