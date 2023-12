Dëshironi të humbni peshë? Këto mini vakte mund të ndihmojnë në kontrollin e porcionit

Kur përpiqen të humbin peshë, shumë njerëz priren të anashkalojnë vaktin/et duke menduar se do t’i ndihmojnë ata në udhëtimin e tyre. Megjithatë, kjo nuk është ajo që ndihmon në humbjen e peshës. Sipas Anjali Mukerjee, një nutricioniste, ngrënia e vakteve të shpeshta dhe të vogla gjatë gjithë ditës ndihmon në arritjen e qëllimit.

Duke theksuar rëndësinë e kontrollit të porcioneve, Anjali shkroi: “Në botën e të ushqyerit, është një fakt i njohur që duhet të digjni më shumë kalori sesa konsumoni për të humbur peshë dhe yndyrë. Dhe si mund të arrihet kjo? Nga kontrolli i porcionit dhe frekuenca optimale e vakteve”, shkruan The Indian Express.

Anjali sugjeroi disa opsione mini vaktesh të lehta që mund t’i provoni dhe t’i përfshini në rutinën e dietës kur përpiqen të humbin peshë:

-1 filxhan qumësht soje me bajame.

– Gjysmë sanduiç i bërë me 1 fetë bukë gruri integral me njërën nga mbushjet e mëposhtme – pulë të grirë, kastravec, domate me chutney ose paneer.

-1 tas me lakër hëne me sallatë.

-Një grusht kikirikë me chana në raport 1:1.

-Zëvendësoni bukën e sheshtë me krunde gruri dhe zvogëloni numrin e saj në gjysmën e konsumit tuaj të rregullt.