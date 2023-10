Dështon konstituimi i Komisionit hetimor për rezervat shtetërore

Ka dështuar të mbahet mbledhja për konstituimin e Komisioni Hetimor Parlamentar në lidhje me procedurat për furnizimin dhe menaxhimin me rezervat shtetërore, keqpërdorimet dhe abuzimet e mundshme nëpërmjet kualifikimit të procedurës si sekret shtetëror për furnizime të tilla.

Mbledhja ka dështuar për shkak të mosprezncës së deputetëve të Vetëvendosjes.

Armend Muja, Driton Hyseni, Shqipe Meta-Isufi, Halil Thaçi, Salih Zyba nga VV munguan në mbledhje. Po ashtu mungoi Erxhan Galushi nga subjekti LPRK.

Kjo e ka bërë të pamundur që të mbahet mbledhja e këtij Komisioni ngase në sallë ishin vetëm deputetët e opozitës.

Drejtues i këtij Komisioni është deputeti i PDK-së, Rashit Qalaj, derisa zëvendëskryeseuese është deputetja Valentina Bunjaku e LDK-së.

Lëvizja Vetëvendosje me pesë anëtarë, PDK dhe LDK nga dy, derisa AAK dhe grupet joshumicë me nga një përfaqësues, do të jenë pjesë e këtij Komisioni

Kuvendi i Kosovës, pas rreth katër orësh diskutimesh, ka votuar për themelimin e Komisionit Hetimor Parlamentar për rezervat shtetërore, me 69 vota për, me 21 shator.

Puna e Komisionit do të jetë lidhur me procedurat për furnizimin dhe menaxhimin me rezervat shtetërore, si dhe keqpërdorimet dhe abuzimet e mundshme me rezervat shtetërore, nëpërmjet kualifikimit të procedurës si sekret shtetëror për furnizime të tilla.