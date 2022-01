Detaje të veturave të reja të policisë së New Yorkut

New Yorku po fokusohet në elektrifikimin e flotës së veturave të policisë.

Më shumë se 180 Mustangs të reja Mach-E do të shfaqen së shpejti në rrugët e qytetit. Të gjithë ata do të shërbejnë në institucionet shtetërore, përfshirë komisariatet.

Veturat elektrike të policisë nuk janë vetëm një shpikje evropiane. New Yorku mori një rrugë të ngjashme, duke blerë 184 Mustangs elektrike Mach-E për shërbimet e tij.

Ky është një numër i madh, megjithëse është ende një pikë në oqean prej mbi 30 mijë veturash të përdorura nga autoritetet njujorkeze.

Mustang do të shkojë në shumë departamente, duke përfshirë mbrojtjen e mjedisit, shërbimet mjekësore, shërbimet e parkut dhe rekreacionit, policinë dhe sherifët.

Qyteti zgjodhi një specifikim të fortë GT me dy motorë elektrikë me një fuqi totale prej 487 kuaj/fuqi dhe një rreze të premtuar deri në 500 km me një karikim të vetëm. Në total, i gjithë investimi do të kushtojë më shumë se 11.5 milionë dollarë.

Ky është hapi i parë i madh drejt zëvendësimit gradual të veturave të rrënuara të policisë me ekuivalente elektrike.

“Përdorimi i automjeteve elektrike nga shërbimet publike është një hap i rëndësishëm drejt reduktimit të emetimeve të gazit, uljes së rrezikut të sëmundjeve të frymëmarrjes, uljes së zhurmës dhe përfundimit të mbështetjes afatgjatë në lëndët djegëse fosile. Mbrojtja e njerëzve dhe mjedisit janë qëllime të rëndësishme për sigurinë publike në të ardhmen”, tha sherifi i New Yorkut, Joseph Fucito.