Dhuna zgjedhore po afrohet në Kenia

Shenjat paralajmëruese për dhunë zgjedhore në Kenia po shtohen, teksa kushtet e brendshme dhe ndërkombëtare po krijojnë një terren të favorshëm për instrumentalizimin e dhunës për qëllime elektorale.
Analistët vërejnë se polarizimi politik, vështirësitë ekonomike, papunësia e të rinjve dhe mosbesimi ndaj institucioneve zgjedhore po rrisin rrezikun e përplasjeve gjatë periudhës parazgjedhore dhe ditës së votimit. Përvoja e kaluar e vendit tregon se dhuna mund të përdoret si mjet presioni për të ndikuar rezultatin ose për të kontestuar humbjen.
Në këtë kontekst, përgjegjësia për të parandaluar përshkallëzimin e situatës bie mbi aktorët politikë, institucionet shtetërore dhe vetë qytetarët. Thirrjet janë që liderët të përmbahen nga gjuha nxitëse, ndërsa shoqëria civile dhe mediat të luajnë rol aktiv në promovimin e qetësisë dhe respektimit të procesit demokratik.
Vëzhguesit theksojnë se vetëm përmes angazhimit qytetar, transparencës zgjedhore dhe respektimit të ligjit, Kenia mund të shmangë rikthimin e dhunës dhe të garantojë zgjedhje paqësore. /mesazhi