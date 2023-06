Diabetikët nuk duhet t’i hedhin kurrë farat e shalqirit, ja si t’i përgatisin për të kuruar sëmundjen

Shalqiri është frut i stinës dhe ndër më të preferuarit në këto ditë të nxehta. Ai jo vetëm është i shijshëm, por ka edhe veti kuruese. Shalqiri ndihmon për të kuruar dhe sëmundjen e diabetit, e cila është ndër më të përhapurat në Shqipëri.

Nëse vuani nga kjo sëmundje dhe i keni hedhur farat e shalqirit deri tani, keni bërë shumë gabim, pasi ato janë shumë të vlefshme.

Këto fara përmbajnë komponentë shumë të rëndësishëm si yndyrna, proteina dhe një pjesë të madhe të mineraleve. Kanë shumë vitaminë B, foliate dhe mineralet si magnez, kalium, mangan, hekur, zink, fosfor dhe bakër, janë një burim fantastik i kalorive.

Prandaj, merrini farat, hidhini në një gotë me ujë, vlojini për disa minuta, dhe më pas pijeni. Shfrytëzoni dhe faktin që në këtë stinë e gjeni me shumicë dhe shumë lirë pasi ky çaj do t’ju ndihmojë që të mbani të stabilizuar dibetin.

Përbërësit:

1 grusht fara shalqiri

2 litra ujë

Përgatitja:

Kombinoni ujin dhe farat e shalqirit në një enë. Vërini në zjarr të vlojnë për 15 minuta. Përdoreni këtë çaj për 2 ditë rresht, më pas bëni një ditë pushim. Përsëriteni këtë trajtim për disa javë në po të njëjtën mënyrë.