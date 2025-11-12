Dieta mesdhetare; Pse nutricionistët e duan kaq shumë këtë mënyrë ushqimi

Në një botë plot me dieta ekstreme, dieta mesdhetare qëndron si një mënyrë e thjeshtë, e shëndetshme dhe e kënaqshme për të jetuar më gjatë.
E pasur me fruta, perime, vaj ulliri, drithëra të plota dhe peshk, kjo dietë e balancuar nuk kërkon sakrifica ekstreme. Studiuesit e lidhin me jetëgjatësi, shëndet të zemrës dhe reduktim të inflamacionit. Vaji i ullirit është ylli i kësaj diete i pasur me antioksidantë dhe yndyra të mira. Kjo mënyrë ushqimi nuk heq dorë nga karbohidratet, por zgjedh ato me indeks të ulët glicemik: buka integrale, orizi kaf, kuskusi.
Edhe vera konsumohet me masë, një gotë në ditë shoqëruar me ushqim.
Përfitimet nuk janë vetëm fizike, por edhe emocionale, kjo dietë e vendos ushqimin në qendër të familjes dhe socializimit.
Dieta mesdhetare nuk është vetëm një mënyrë për të humbur peshë, por një stil jetese që na kthen në rrënjët tona.