Dihet kur del Call of Duty: Black Ops 7

Një nga franshizat më të njohura të ‘gaming’, Call of Duty, së shpejti do të marrë vazhdimin e radhës.
Gjatë panairit Gamescom u konfirmua se Black Ops 7 do të dalë më 14 nëntor 2025, për PlayStation 4 dhe 5, Xbox One, Xbox Series X/S, si dhe për PC (nëpërmjet Battle.net dhe Steam). Video-loja do të jetë e disponueshme që nga dita e parë edhe për abonentët e Xbox Game Pass Ultimate.
Ngjarja zhvillohet në vitin 2035, dhe rikthehen personazhe legjendarë si Raul Menéndez dhe David Mason. Sipas njoftimeve, loja do të eksplorojë tema më të errëta dhe manipulimin përmes frikës, ndërkohë që disa fansa spekulojnë se Menéndez mund të jetë në fakt një inteligjencë artificiale.
Fushata (campaign) për herë të parë mund të luhet në modalitet bashkëpunues deri në katër lojtarë, me misione në mbarë botën – nga Japonia dhe Mesdheu, deri në pjesë të mendjes njerëzore.
Është prezantuar edhe një mod i ri i quajtur “Endgame” me elemente roguelike, ndërsa progresi i arritur do të transferohet midis fushatës, multiplayer-it, zombive dhe modit Warzone.
Në nisje, lojtarët do të kenë në dispozicion 16 harta për beteja 6v6 dhe dy harta të mëdha për 20v20, së bashku me sistemin e ri të lëvizjes “Omnimovement”, i cili sjell mundësi të avancuara akrobatike. Adhuruesit e zombive do të gëzohen nga harta më e madhe deri tani, rikthimi i modalitetit survival, si dhe “Dead Ops Arcade 4”.
Versioni standard i lojës do të kushtojë 80 euro, ndërsa “Vault Edition” do të jetë në dispozicion për 110 euro. Beta e hapur është planifikuar për periudhën 2 – 8 tetor, dhe ata që bëjnë paraporositje ose kanë Game Pass do të kenë qasje të hershme.