Dijetari musliman: Normalizimi me Izraelin është “turp”

Dijetari musliman Omar Suleiman ka deklaruar se normalizimi i marrëdhënieve me Izraelin nga disa vende arabe është një “turp” dhe dëmton çështjen palestineze.
Ai tha për Al Jazeera se ndërsa lufta në Gaza po zbehet nga titujt ndërkombëtarë, braktisja e palestinezëve në këtë moment do të përsëriste gabimet e së kaluarës që, sipas tij, lejuan zhvillimin e luftës gjenocidale të Izraelit.
Suleiman kritikoi gjithashtu vendet arabe dhe muslimane që kanë vendosur marrëdhënie të rregullta me Izraelin, duke theksuar se kjo veprimtari minon përpjekjet për drejtësi dhe paqe në rajon.