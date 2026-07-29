Disa zakone të përditshme shkaktojnë rritje të rrezikshme të sheqerit në gjak, dhe më poshtë janë disa këshilla se si mund ta mbroni shëndetin tuaj me ndryshime të thjeshta.
A keni vënë re ndonjëherë se pas një vakti të ëmbël fillimisht ndiheni plot energji, por më pas shpejt ndiheni të përgjumur dhe të lodhur? Kjo ndodh sepse nivelet e sheqerit në gjak luhaten gjatë gjithë ditës.
Ndërsa këto luhatje janë normale deri në një farë mase, rritjet shumë të shpeshta dhe të mprehta çojnë në probleme serioze shëndetësore, siç janë prediabeti dhe diabeti i tipit 2.
Bazuar në hulumtime, ekspertët nxjerrin në pah pesë zakone kryesore që duhet t’i kufizojmë. Çelësi i suksesit qëndron në marrjen më të lartë të fibrave, ushtrimet e rregullta dhe menaxhimin efektiv të stresit, pasi kjo ndikon drejtpërdrejt në stabilitetin e sistemit tonë trupor.
Konsumi i pijeve të ëmbla
Pijet e gazuara, kafetë e ëmbëlsuara dhe çajrat janë të mbushura me sheqer, të cilin trupi juaj e thith pothuajse menjëherë. Meqenëse këto pije nuk përmbajnë asgjë që ngadalëson tretjen, si fibrat ose proteinat, sheqeri hyn fjalë për fjalë në qarkullimin e gjakut.
Konsumi i karbohidrateve të rafinuara
Karbohidratet e rafinuara si produktet e pjekura, drithërat me sheqer dhe patatet e skuqura përbëjnë një kërcënim të ngjashëm. Në vend të kësaj, zgjidhni ushqime të plota si frutat dhe perimet. Edhe frutat nuk janë problem, pasi përmbajnë fibra, të cilat veprojnë si një frenues natyror në rritjen e sheqerit në gjak. Kombinimi i frutave me kos ose arra është një ide e shkëlqyer.
Të qëndruarit ulur
Të qëndruarit ulur para kompjuterit ose në divan gjithë ditën ndikon negativisht në mënyrën se si trupi juaj e përdor sheqerin. Kur muskujt janë joaktivë, insulina e bën punën e saj më pak mirë. Ekspertët këshillojnë të zgjoheni çdo orë dhe të bëni disa hapa.
Mungesa e gjumit
Gjumi nuk është më pak i rëndësishëm. Mungesa e një pushimi cilësor rrit hormonin e stresit, kortizolin, i cili fjalë për fjalë e rrit sheqerin në gjak. Nëse nuk flini mjaftueshëm, do të jetë më e vështirë për ju t’i rezistoni ushqimeve me kalori të lartë të nesërmen, sepse ekuilibri i hormoneve që kontrollojnë urinë prishet. Rekomandohet të flini nga 7 deri në 9 orë në natë.
Anashkalimi i vakteve
Shumë njerëz mendojnë se anashkalimi i vakteve po i bën një nder trupit ose shëndetit të tyre, por e kundërta është e vërtetë. Të ngrënit pa rregull e ngatërron trupin tuaj, i cili nuk e di më kur të presë energji. Anashkalimi i mëngjesit është një nga zakonet më të këqija, sepse një mëngjes i pasur me proteina ndihmon në mbajtjen e sheqerit në gjak të qëndrueshëm gjatë gjithë ditës. Ekspertët këshillojnë përgatitjen e vakteve paraprakisht nëse shpesh jeni me nxitim në mëngjes. Trupat tanë e duan rutinën; nëse hamë afërsisht në të njëjtën kohë çdo ditë, metabolizmi i sheqerit shkon shumë më mirë dhe pa rritje të rrezikshme.