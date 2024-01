Dita e Ringjalljes, një ditë e mrekullueshme!

Dita e Ringjalljes nuk është aq e frikshme sa e imagjinojnë disa, mirëpo do të jetë një ditë e mrekullueshme dhe e bukur për ata që ndoqën besën e dhënë Allahut dhe punuan për atë ditë.

“Ata nuk do t’i brengosë tmerri më i madh…” El-Enbija 103.

Do të jetë një ditë e mrekullueshme kur të ringjallesh dhe të shohësh engjëjt që presin të të përshëndesin.

“…Dhe engjëjt do t’i presin (duke u thënë): Kjo është dita juaj e premtuar.” El-Enbija 103.

Do të jetë një ditë e mrekullueshme kur do të lëshosh britmë gëzimi në prani të gjithë botës.

“… Ja, lexoni librin tim!” El-Hakkah 19.

Do të jetë një ditë e lumtur kur të shikoni pas jush dhe të shihni pasardhësit tuaj që ju ndjekin për të ndarë gëzimin tuaj.

“…Ne atyre do t’ua shoqërojmë pasardhësit e tyre…” Et-Tur 21.

Do të jetë një ditë shumë e mrekullueshme kur ju ecni për herë të parë mes grupit me të cilët Allahu xh.sh. është i kënaqur dhe Profeti Muhamed a.s. ju paraprinë.

“…Ditën, kur Allahu nuk do ta turpërojë Profetin dhe ata që besuan bashkë me atë. Drita e tyre do të shkëlqejë para tyre…” Et-Tahrim 8.

Do të jetë një ditë shumë e bukur kur ju dhe familja juaj do të jeni mysafir të mirëpritur dhe do të dëgjosh një thirrje speciale për ty: hyr..

“Hyni në Xhenet të gëzuar, ju dhe bashkëshortet tuaja.” Ez-Zuhruf 70.

Nuk do të mund ta fshehësh freskinë e fytyrës tënde të gëzuar kur shoqëruesi yt të jetë profeti Muhamed, Musa, Isa, Nuh dhe Ibrahim a.s.

“Kushdo që i bindet Allahut dhe të Dërguarit, do të jetë me ata të cilëve Allahu u ka dhënë shumë dhunti: me profetët, me të sinqertët, me dëshmorët dhe me të drejtët! Eh sa shokë të mrekullueshëm janë këta.” En-Nisa 69.

Atje do ta kujtosh atë që keni recituar këtu.

“Si mund të jetë i njëjtë ai, që i kemi premtuar shpërblim të mirë, të cilin do ta arrijë dhe ai që i kemi dhënë kënaqësi në jetën e kësaj bote, ndërkohë që në Ditën e Kiametit, do të hidhet në zjarr.” El-Kasas 61.

Përgatituni për jetën e përjetshme!

“Ai që e don takimin me Zotin, Zoti e don takimin me të…”

Muhamedi a.s.

Nga: Hoxhë Korab Hajraj