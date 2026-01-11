Shkundja që duhet të vijë prej deklarimeve të tilla shejtaneske
Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu foli në një intervistë me The Economist rreth aneksimit të Bregut Perëndimor dhe pjesës tjetër të çështjes palestineze. Kur u pyet nga një gazetar nëse çështja nuk ishte e rëndësishme edhe për udhëheqësit arabë, Netanyahu tha se udhëheqësit arabë privatisht “nuk interesohen fare për çështjen palestineze”.
The Economist: A nuk është e rëndësishme edhe për partnerët tuaj arabë?
Netanyahu: Po, është e rëndësishme në bisedat publike dhe në bisedat private. A doni të vërtetën? Dua të them, përveç gjërave të zakonshme, shumë prej tyre nuk interesohen.
The Economist: Ata nuk interesohen për aneksimin?
Netanyahu: Ata nuk interesohen për çështjen palestineze. Ata janë të shqetësuar për efektet në rrugë. Ata vetë thonë, ne e kuptojmë se ka aq shumë mashtrim dhe aq shumë korrupsion atje saqë thonë: E dini, na duhet diçka për të vazhduar Marrëveshjet e Abrahamit, të cilat i bëra me Presidentin Trump dhe udhëheqësit e katër vendeve arabe. Dhe arritëm katër marrëveshje paqeje. Dhe në fakt, pikërisht sepse e lanë mënjanë këtë çështje (palestineze) dhe nuk u përpoqën ta prishnin, patëm marrëveshje paqeje me Emiratet, me Bahreinin, me Marokun dhe me Sudanin.
Kjo që thotë ky pusht sionist ka dhe diversionin brenda, pasi qëllimi i Izraelit dhe i gjithë asak skote perendimorë që i rri nga pas është dhe përccarja e vendeve arabe, sicc dhe janë aktualisht nën një gjendje të vajtueshme.
Po ashtu, është dhe nuk është e vërtetë që vendet arabe nuk duan t’ja dijnë për ccështjen palestineze. Sigurisht, ka prej atyre që kanë ndjekur politika të pandjeshme rreth kësaj plage në trupin e Islamit, por jo të gjitha. Dhe ky deklarim i Natanyahu-t do Zoti t’i shkundë dhe ato. /tesheshi