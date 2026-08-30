Djali i Netanyahut evakuohet urgjentisht nga SHBA pas kërcënimit

Djali i madh i kryeministrit Benjamin Netanyahu u kthye në Izrael nga Shtetet e Bashkuara pas një kërcënimi për jetën e tij, sipas agjencisë së inteligjencës së brendshme të Izraelit.
Shin Bet tha në një deklaratë të shtunën në mbrëmje se, “kishte një kërcënim të konsiderueshëm për të dëmtuar Yair Netanyahun dhe në dritën e kësaj dhe pas një vlerësimi, u mor një vendim për ta evakuuar urgjentisht atë së bashku me ekipin e tij të sigurisë dhe për ta kthyer atë në Izrael”, sipas Al Jazeera-s.
Agjencia nuk e specifikoi burimin e kërcënimit.
Raporti u shfaq pasi Benjamin Netanyahu i tha kanalit izraelit Channel 14 se “Irani shënjestroi një nga djemtë e mi. Irani u përpoq të vriste, të vriste një nga djemtë e mi ”.
Yair Netanyahu, i cili shoqërohej vazhdimisht nga një ekip sigurie izraelite, u urdhërua të largohej menjëherë nga zona, raportoi Newsmax. Ai u largua pa marrë sendet e tij personale dhe u kthye direkt në Izrael.
Qëndrimi i tij i vazhdueshëm në SHBA pas sulmeve të udhëhequra nga Hamasi më 7 tetor 2023 ndaj Izraelit shkaktoi kritika nga shumë izraelitë.
Ata vunë në dyshim standardin e dyfishtë të qëndrimit të djalit të Netanyahut jashtë shtetit, ndërsa qindra mijëra rezervistë izraelitë u thirrën në shërbim, raportoi gazeta izraelite.