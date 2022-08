Djaloshi dhe babai i stërngarkuar – Tregim

Hyri djaloshi në zyrën e babait të tij, i cili ishte i stërngarkuar me projektet e biznesit të tij, sa që nuk kishte kohë të ulej në shtëpi e as ta shihte djalin e tij të vetëm.

Djaloshi: babi pse nuk luan më me mua? Je hidhëruar gjë? as nuk më përqafon para gjumit dhe nuk e mbaj mend kur më ke treguar ndonjë tregim, vërtet më ka marr malli ti dëgjoj tregimet e tua të bukura dhe të luaj me ty!