Djemtë e Imran Khanit të shqetësuar për gjendjen e babait të tyre në burg

Djemtë e ish-kryeministrit të Pakistanit, Imran Khan, kanë shprehur shqetësim të madh për gjendjen e babait të tyre, i cili ndodhet në burg.
Sulaiman dhe Kasim Khan i thanë Al Jazeeras se janë gjithnjë e më të shqetësuar pasi kanë marrë informacione se babai 73-vjeçar është “i shqetësuar” dhe po përjeton “ankth të rëndë”.
Ata kanë ngritur pyetje për kushtet në të cilat po mbahet babai i tyre dhe kanë kërkuar më shumë informacion për gjendjen e tij.
“Ku është njerëzimi?”, është pyetja e ngritur nga djemtë e ish-kryeministrit pakistanez, të cilët prej kohësh jetojnë jashtë Pakistanit.
Imran Khan, ish-kryeministër dhe lider i Pakistanit Tehreek-e-Insaf (PTI), ndodhet në burg pas një sërë çështjesh gjyqësore që kanë nisur ndaj tij pas largimit nga pushteti. /mesazhi