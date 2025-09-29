DJI prezanton kamerën e re Osmo Nano

DJI ka njoftuar kamerën e re të Osmo Nano, një kamerë ultra kompakte që është projektuar për t’u montuar kudo.
Osmo Nano ka një dizajn me dy pjesë, i përbërë nga një trup i vogël kryesor i kamerës dhe një Vision Dock shumëfunksional i shkëputshëm, i cili strehon ekranin dhe pajisje të tjera elektronike, transmeton Telegrafi.
Kamera kryesore peshon vetëm 52 gramë, ndërsa Dock peshon 72 gramë. Kamera është rezistente ndaj ujit deri në një thellësi prej 10 metrash, por Dock është i vlerësuar vetëm IPX4 dhe nuk mund të zhytet në ujë.
Osmo Nano ka një sensor të ri CMOS 1/1.3 inç me një rezolucion prej 6,880×5,160 pikselësh dhe 13.5 ndalesa të diapazonit dinamik. Ka një fushë shikimi prej 143 gradësh dhe një distancë minimale fokusimi prej 35 cm.
Kamera mund të regjistrojë video 4K deri në 60fps në modalitetin standard dhe 120fps në modalitetin e lëvizjes së ngadaltë. Videot mund të regjistrohen në profilin 10-bit dhe D-Log M për gradacion më fleksibël të ngjyrave në post-prodhim.
Gjithashtu, funksionet e stabilizimit elektronik DJI RockSteady 3.0 ose HorizonBalancing janë të disponueshme, dhe është e mundur të bëhen foto me një rezolucion deri në 35 MP.
Trupi kryesor i kamerës ka një memorie dhe bateri të integruar. Është e mundur të zgjidhni një model me 64 GB ose 128 GB hapësirë të brendshme, ndërsa doku mbështet zgjerimin e memories me një kartë microSD deri në 1 TB.
Osmo Nano fuqizohet nga një bateri 520 mAh në vetë kamerën dhe një bateri 1,300 mAh në dok. Kamera mund të regjistrojë deri në 90 minuta me rezolucion 1,080p në 24 fps, si dhe deri në 200 minuta kur është e lidhur dhe ekrani i saj është i fikur.
Kamera mund të karikohet vetëm kur është e lidhur me dokun dhe duhen rreth 20 minuta për t’u karikuar deri në 80 përqind të kapacitetit.
Sa i përket ekranit, doku përmban një ekran me prekje OLED 1.96 inç me një rezolucion prej 314×556 pikselësh dhe një shkëlqim maksimal prej 800 nit-esh.
Ekrani mund të përdoret për monitorim ndërsa kamera është e lidhur me dokun, por edhe pa tel kur moduli i kamerës është i shkëputur.
Për një kamera kaq kompakte, aksesorët janë çelësi për montim kudo, dhe Osmo Nano nuk zhgënjen. Një kapëse magnetike është në dispozicion për përdoruesit për ta bashkangjitur kamerën në buzë të një kapeleje, një kordon magnetik për ta varur kamerën rreth qafës ose për ta bashkangjitur në rroba, një shirit magnetik për kokë për ta bartur rreth kokës dhe një rrip magnetik për gjoksin për ta veshur rreth gjoksit.
Ekziston gjithashtu një përshtatës me nyje magnetike me dy drejtime për ta bashkangjitur kamerën në pjesën e jashtme ose të brendshme të makinës, një përshtatës me palosje me dy drejtime për të bashkangjitur kamerën, së bashku me shumicën e aksesorëve ekzistues të kamerave të veprimit dhe një kuti mbrojtëse.
DJI gjithashtu ofron një set filtrash ND dhe një Kapak Lentesh Nano Glass. Osmo Nano kushton 279 euro për modelin 64GB, i cili përfshin kamerën, stacionin shumëfunksional të shikimit Osmo Nano, kapësen magnetike të kapelës Osmo Nano, rripin magnetik Osmo Nano, kutinë mbrojtëse Osmo Nano, kabllon USB-C në USB-C PD (USB 3.1) dhe adaptorin dykahësh të kyçit magnetik me sferë Osmo Nano. Modeli 128GB me të njëjtin komplet kushton 309 euro.