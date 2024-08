“E pyeta veten: Nëse Islami nuk ka asnjë rëndësi, atëherë përse perëndimorët shpenzojnë tërë këto përpjekje për ta ndaluar?!

Unë nuk kam asnjë pikë dyshimi, se Islami do ta sundojë mbarë botën, por me kusht që:

Myslimanët të jenë shembull i përsosur në prezantimin e Islamit dhe njohjen e popujve të tjerë me të, në mënyrë praktike!”

__________________

Dr. Khalid Sheldrake, i lindur si: Bertie William Sheldrake – (Londër, 1888 – 1947)

Nga: Hoxhë Lavdrim Hamja