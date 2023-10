Dora juaj mund të tregojë shumë për shëndetin tuaj

Një ditë, mund të jetë e mundur të monitorohen njerëzit për rrezikun e sëmundjeve përmes matjes së vazhdueshme të temperaturës së lëkurës.

Studiuesit kanë zbuluar në një studim të ri se temperatura e kyçit të dorës lidhet me rrezikun e sëmundjeve në të ardhmen.

“Këto gjetje tregojnë mundësinë për të bashkuar teknologjinë në zhvillim me monitorimin e shëndetit në një mënyrë të re të fuqishme,” tha autori i studimit, Carsten Skarke, profesor i asociuar i mjekësisë.

“Për shembull, ka shumë që kanë orë inteligjente rreth kyçeve të tyre, të cilat tashmë përfshijnë sensorë të temperaturës së lëkurës,” tha ai në një njoftim për lajmet e shkollës. “Në të ardhmen, ky informacion mund të përdoret me ekipet e tyre të kujdesit si një biomarker dixhital, për të kuptojnë rrezikun e tyre për të zhvilluar sëmundje të caktuara dhe për të lundruar në opsionet e trajtimit ose të kujdesit parandalues.”

Monitorimi i vazhdueshëm i temperaturës së kyçit të dorës mund të hedhë dritë mbi rrezikun e ardhshëm për probleme të tilla të zakonshme si diabeti i tipit 2, presioni i lartë i gjakut, sëmundjet e mëlçisë dhe dështimi i veshkave.

Më parë, ritmet e ndërprera të temperaturës ishin lidhur me një sërë kushtesh, të tilla si sindroma metabolike dhe diabeti.

Për ta studiuar këtë, më shumë se 92 mijë pjesëmarrës në Biobank në Mbretërinë e Bashkuar mbanin sensorë që monitoronin ndryshimet në temperaturat e kyçit të dorës për një javë.

Ndryshimet nga dita në natë përfshinin sjelljen cirkadiane dhe sjelljen e gjumit-zgjimit, së bashku me ndikimin e kushteve mjedisore, të tilla si ulja e temperaturës bazë gjatë periudhave të gjumit.

Gjetjet treguan se bataciat dhe zbaticat ditore që shihen në kurbën e temperaturës së kyçit të dorës së një personi mund të kenë rëndësi për shëndetin. Sa më të sheshta të ishin këto ndryshime, aq më i lartë ishte rreziku për sëmundje kronike.

Studiuesit zbuluan se deri në 73 kushte të ndryshme sëmundjesh ishin të lidhura në mënyrë domethënëse me uljen e ritmit të temperaturës, që do të thotë se pjesëmarrësit me një ndryshim më të vogël ditën-natë në leximet e tyre treguan se ishin në rrezik të ardhshëm për këto sëmundje.

Autorët panë një rrezik 91% më të lartë për sëmundjen e mëlçisë yndyrore joalkoolike; një rrezik 69% i rritur për diabetin e tipit 2; një rritje prej 25% për dështimin e veshkave; një rritje prej 23% për presionin e lartë të gjakut; dhe një rritje prej 22% për pneumoninë.

“Ndërsa ritmet e temperaturës janë vetëm një aspekt i shëndetit cirkadian të dikujt, këto gjetje i shtohen një numri në rritje të punës që tregon rëndësinë e mbajtjes së zakoneve të shëndetshme cirkadiane, siç është koha e qëndrueshme e gjumit dhe aktiviteti fizik,” tha autori kryesor, Thomas Brooks.