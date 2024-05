Duhet të shmangim qepën dhe hudhrën dhe të pimë ujë në temperaturë dhome

Duket pothuajse si një ditë moderne, duke qenë se jemi vazhdimisht të rraskapitur – duke kërkuar kafe ose sheqer për të na gjallëruar dhe për të na mbajtur përpara, por ndikuesja e shëndetit dhe shkrimtarja e gatimit Radhi Devlukia-Shetty mendon se kjo mund të zgjidhet me ushqim.

“Nëse po hamë ushqime me energji pothuajse të fjetur, kjo në fakt nuk na jep lëndët ushqyese që na nevojiten, sigurisht që do të ndihemi të lodhur”, thotë 33-vjeçarja.

Duke ardhur nga një varg i gjatë vegjetarianësh, dietologja e kualifikuar thotë: “‘Unë nuk pi kafe. Jam përpjekur të mos futem në gjëra në të cilat trupi im mbështetet për energji. Sepse kur kam dëshirë për sheqer, e di që është një shenjë se nuk po më mjaftojnë ato që kam nevojë.”

Ushqimi, thotë ajo, së bashku me zakonet dhe mendimet tona të përditshme, ka aftësinë të transformojë plotësisht çdo aspekt të shëndetit tonë.

“I gjithë ushqimi që hamë duhet të na bëjë të ndihemi energjikë – kjo është ajo që duhet të bëjë, apo jo? Ndërsa ka shumë ushqime që hamë që na bëjnë të ndihemi letargjikë, të zymtë dhe të ndihemi vërtet të rëndë brenda.”

Devlukia-Shetty u bë vegane një dekadë më parë dhe ndan receta me bazë bimore, të mbushura me lëndë ushqyese për 2.3 milionë ndjekësit e saj në Instagram – dhe sapo ka publikuar librin e saj të parë të gatimit, JoyFull. Me prindër indianë, sistemi i mjekësisë së lashtë për Ayurveda ishte diçka me të cilën ajo u rrit.

“Mamaja ime praktikonte shumë praktika Ayurvedike [por] unë as që kisha dëgjuar për termin më parë. Është vetëm një pjesë e kulturës indiane që më është transmetuar përmes gjyshes dhe nënës sime.”

Ayurveda përkthehet në “shkencën e jetës” në sanskritisht (ayur është jeta, veda është dije) dhe ekziston për rreth 5000 vjet.

“Pavarësisht nëse ishte përdorimi i erëzave për të shëruar trupin tuaj, ose një ritual i përdorimit të një kruese gjuhe, sa herë që unë prisja veten, mamaja ime nuk do të vinte të gjithë suvanë mbi të, ajo do të vendoste një copë tumerik në plagë. Kur kisha një kollë, ajo përdorte fara ajwain – erëza dhe ujë të nxehtë – dhe ma jepte mua.”

Ajo jeton sipas shumë prej parimeve të Ayurveda tani, pasi e ka studiuar atë në Kaliforni, duke përfshirë zgjimin në orën 5 të mëngjesit dhe meditimin e përditshëm, stërvitjen në mëngjes dhe kohën për reflektim, por e përfshin atë edhe në ushqimin e saj. Në një nivel shumë themelor, ajo inkurajon të hani më shumë bimë dhe më shumë erëza.

“Unë u bëra shkencëtare në kuzhinë, duke eksperimentuar me erëza të ndryshme. Sa herë që kisha dhimbje dhëmbi, përpiqesha të përdorja vajin e karafilit në vend që të përdorja ilaçet që ju merrni nga dyqanet. Unë disi u bëra njeriu im laborator, ku thjesht po eksperimentoja me veten time dhe po shihja vërtet se çfarë bëjnë këto praktika për mua?”

Gjëra të ndryshme do të funksionojnë për njerëz të ndryshëm, shpjegon ajo, por në thelb ka të bëjë me krijimin e një mjedisi – të brendshëm dhe të jashtëm – që është “optimal për ju që të lulëzoni”. Megjithatë, shumë mund të arrihen me ndryshime delikate në rutinën tonë të përditshme.

Në recetat e saj, qepa dhe hudhra nuk janë në menu (sipas Devlankia-Shetty ato shkaktojnë më shumë dëm sesa mirë në sasi të mëdha – dhe shumica prej nesh priren t’i përdorin ato si bazë shije në shumë pjata). Por ju do të gjeni pjata si bolognese me thjerrëza arre, tacos tandoori dhe patate masala bombay – disa të kaluara nga familja e saj.

Një tjetër këshillë për mirëqenien, për të cilin ajo ka postuar në rrjetet sociale, me interes të madh në internet është heqja dorë nga uji i ftohtë.

“O Zot, është një ndryshim kaq masiv!” tha ajo. “Në SHBA, kafetë dhe pijet me akull janë kaq të zakonshme. Kur fillova të pi më shumë pije akulli, vazhdimisht për ditë të tëra, po pija një matcha latte çdo mëngjes me akull, vura re tretjen time, nivelet e mia të energjisë [ndryshuan].

“Ndjeva më shumë siklet në stomak, veçanërisht kur e pija me vaktet e mia, ishte e pakëndshme.” Edhe pse uji i ftohtë sigurisht që do t’ju mbajë të hidratuar, sipas Ayurveda, ai mund të ngadalësojë sistemin tonë të tretjes.

Tani, kur është jashtë, ajo do të porosisë ujë në temperaturën e dhomës në vend të të ftohtë, dhe në shtëpi do të pijë “çaj pa ndërprerje” – bimor ose një përzierje farash koriandër, fara qimnoni dhe fara kopër të zhytur në ujë të nxehtë.

“Vërtet një nga gjërat kryesore për të cilat njerëzit më drejtohen është uji,” thotë ajo duke qeshur. Një herë në një shëtitje në kodrat e LA, një grua që ngjitej poshtë saj i bërtiti asaj: “Radhi! Unë pi ujë në mënyrën e duhur për shkakun tënd!”

Por të jemi në sinkron me trupin tonë do të thotë të jemi në sinkronizim edhe me natyrën. Devlukia-Shetty beson se tretja jonë ndjek të njëjtën kohë si dielli dhe hëna. “Kur dielli po lind, trupi ynë ngadalë zgjohet, tretja jonë po zgjohet pas tetë orësh të ndenjur. Pra, rekomandohet që të hani një vakt të vogël në mëngjes për të nxitur tretjen tuaj, duke e ringjallur atë për të filluar të hani.

“Pastaj pasdite, kur dielli është në maksimum dhe më i fortë, tretja jonë është në kulmin e saj, kështu që rekomandohet të hamë një vakt të rëndë pasdite, sepse atëherë trupi ynë mund ta tresë atë.

“Më pas, kur dielli fillon të perëndojë në mbrëmje, hani një vakt më të lehtë para se të flini, tretja juaj ka filluar të përkeqësohet.” Bërja e kësaj, si dhe shijimi i vakteve me mirënjohje dhe prani të mendjes, krijon atë që quhet prana ose “forca e jetës” në trup, thotë ajo.

Por gjithçka ka të bëjë me atë që funksionon për ju. “Padyshim që u zhvlerësova me trupin tim kur fillova të dëgjoja të gjithë të tjerët dhe atë që ata po bënin për të tyren.

“Kam marrë kohë për t’u rikthyer në gjendjen time, dhe atëherë u ktheva në shëndetin e vërtetë.”