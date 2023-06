Dy motra kursyen 20 vjet për ta kryer Haxhin, njëra ndërroi jetë në Mekë

Dy motrat e përkushtuara egjiptiane, Xhamalat dhe Souada, të cilat arritën ta realizojnë ëndërrën e tyre për më shumë se 20 vjet që të kryenin pelegrinazhin e Haxhit në Mekë, përjetuan një udhëtim të hidhur kur arritën më në fund në qytetin e shenjtë.

Motrat filluan të kursenin për pelegrinazhin e shenjtë në vitin 2002 dhe ishin një mbështetje e vazhdueshme për njëra-tjetrën. Lidhja dhe përkushtimi i tyre u shpërblyen kur të dyja siguruan vende për haxhin, pavarësisht se nuk ishin zgjedhur në shortin fillestar.

Megjithatë, udhëtimi i tyre mori një kthesë të papritur kur njëra nga motrat, Xhamalat ndërroi jetë në Mekë në ditën e pestë të pelegrinazhit të tyre.

Në një intervistë emocionale me mediat lokale, Souada zbuloi momentet e fundit që ndau me motrën e saj të dashur dhe se si po përballej me pikëllimin dërrmues në një vend larg shtëpisë.

“Xhamalat ishte paterica ime, mbështetja ime. Ne kishim plane për të dëshmuar botën së bashku”, përshkroi Souada me pikëllim motrën e saj.

Fillimisht, Souada zemërthyer nuk mundi të gjente forcën për të vazhduar ritualet e haxhit pa motrën e saj. Ishte në dëshirat e fundit të Xhamalatit, të cilat ajo i kishte ndarë me të gjithë përpara udhëtimit të tyre, që i dhanë Souadës forcën për të vazhduar. Xhamalati kishte kërkuar që ta linin në Mekë nëse ajo ndërronte jetë gjatë haxhit.

Souada tha: “Ne donim të përjetonim bukurinë e Haxhit së bashku. Ajo u kërkoi të gjithëve ta linin të qëndronte në Mekë nëse nuk ia dilte. Elhamdulilah, Zoti ynë e zgjodhi atë.”

Souada, megjithëse thellë e pikëlluar, gjeti ngushëllim në përmbushjen e ëndrrës së tyre të përjetshme dhe dëshirës së fundit të motrës së saj.