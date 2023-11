E dini se çfarë i ndodh trupit tuaj nëse hani sallatë çdo ditë?

Pavarësisht nëse e doni apo jo, sallata është një element kryesor në dietën amerikane.

Sallata mund të vijë në shumë forma, nga lakra jeshile e deri tek sallata e thjeshtë e përzier jeshile. Për disa njerëz, sallata mund të jetë diçka që e shmangin në mënyrë aktive, por për të tjerët, sallata është një pjatë krijuese me variacione të pafundme.

Nëse sallata shfaqet çdo ditë në planin tuaj të të ngrënit, mund të pyesni veten nëse është “e mirë për ju”.

Në këtë artikull, ne do të diskutojmë se çfarë ndodh me trupin tuaj kur hani sallatë çdo ditë, këshilla për ndërtimin e një sallate të shëndetshme, nëse sallata mund t’ju ndihmojë ose jo të humbni peshë dhe nëse mund të hani shumë sallatë.

Çfarë ndodh kur hani sallatë çdo ditë

Ndoshta ju hani sallatë çdo ditë ose përpiqeni të shtoni më shumë zarzavate me gjethe në pjatën tuaj.

Sido që të jetë, kur rritni marrjen e frutave dhe perimeve, disa gjëra pozitive mund të ndodhin. Më poshtë është një listë e përfitimeve shëndetësore të ngrënies së sallatës çdo ditë.

Merrni më shumë fibra

Përbërësit kryesorë të shumicës së sallatave – perimet, frutat, fasulet, bishtajoret, drithërat, arrat dhe farat – janë të ngarkuar me fibra.

“Fibrat janë treguar të jenë të dobishme për diabetin dhe sëmundjet e zemrës dhe kontribuojnë në funksionet trupore si rregullsia e zorrëve dhe nivelet e ngopjes”, thotë Patricia Kolesa, nutriciste.

“Në fakt, vetëm rreth 5% e amerikanëve plotësojnë nevojat e tyre ditore për fibra prej 25 gramë për gratë dhe 38 gramë për burrat”, shton ajo.

Një përmbledhje e vitit 2020 në “Nutrients”, thotë se marrja e fibrave dietike lidhet me shëndetin pozitiv metabolik, shëndetin e zorrës së trashë dhe lëvizshmërinë e zorrëve, si dhe reduktimin e sëmundjeve kardiovaskulare dhe uljen e rrezikut të kancerit kolorektal.

Me fjalë të tjera, plotësimi i nevojave tuaja ditore për fibra inkurajon rezultate të mëdha pozitive.

Meqenëse baza e një sallate është zakonisht të paktën 1 deri në 2 gota zarzavate me gjethe, ngrënia e një sallate çdo ditë mund t’ju ndihmojë të përmbushni rekomandimet ditore.

Nëse jeni të shqetësuar se sallatat janë të mërzitshme, Kolesa, thotë se duhet të ndërroni mendim.

“Një keqkuptim i zakonshëm është se sallatat përmbajnë perime dhe asgjë tjetër, dhe ngrënia e tyre do t’ju lërë të ndiheni të pakënaqur dhe të uritur. Ajo rekomandon shtimin e një proteine, si djathë, tofu, fasule, pulë ose një vezë të zier, për të rritur faktorin e ngopjes”, thotë Kolesa.

Ju mund të merrni më shumë vitamina dhe minerale në dietën tuaj

Pa ngrënë mjaftueshëm fruta dhe perime, disa njerëz mund të mos marrin mjaftueshëm vitamina dhe minerale thelbësore, të cilat mund të çojnë në mungesë dhe efekte anësore të padëshiruara.

“Perimet me gjethe jeshile që hahen zakonisht në sallata – si marule rome, spinaqi, rukola dhe lakra jeshile – janë të pasura me vitaminë A, vitaminë C dhe vitaminë E”, thotë Catherine Karnatz, krijuese e “Nutrition Education RD”.

“Këto vitamina mund të mbështesin shikimin e shëndetshëm, ndihmojnë funksionimin e imunitetit dhe mbrojnë kundër disa llojeve të kancerit”, shton ajo.

Përveç kësaj, shumë vitamina dyfishohen si antioksidantë me efekte anti-inflamatore në trup. Për të mos përmendur, shumë sallata përmbajnë minerale thelbësore, si kalium, hekur, magnez dhe më shumë.