E kundërta e bidatit

Sa herë që e bëjmë trajtimin e ndonjë ndodhie madhore dhe me ndikime të mëdha në historinë islame dhe atë njerëzore, duke e ditur se ato e kanë peshën dhe ndikimin e tyre të madh si dje, ashtu edhe sot dhe do e kenë me emrin e Zotit edhe nesër, i gjejmë disa “Alima” kujdestarë nga mesi ynë, të cilët shigjetat e tyre helmuese i lëshojnë drejtë çdo institucioni fetar, hoxhe dhe prijësi, nga Myftiu i nderuar i Republikës e deri të hoxha i fundit që zhvillon çfarëdo aktiviteti që kujton këto ngjarje, qoftë ajo ligjeratë, program kulturor-artistik, lavde dhe poezi…

Duke e ditur rëndësinë e këtyre programeve, domosdoshmerinë e mbajtjes gjallë dhe transmetimin e mesazheve madhore të këtyre ndodhive e ngjarjeve, çdo njeri i arsyeshëm dhe dertli i fesë dhe edukimit, sidomos të të rinjëve, mundohet të kontribuoj në përqimin e mesazheve dhe porosive të këtyre ndodhive me mundesitë, kapacitetet dhe mjetet që posedon. Krejt këto ndodhi janë katalizatorë të cilët i japin shtytje Thirrjes Islame, e cila është obligim dhe privilegj për çdo musliman e muslimane moshërritur e të lexuar në fe, e sidomos për institucionin e organizimit fetar tek ne e që është Bashkësia Islame dhe hoxhallarët.

Duke e njohur natyren njerëzore e cila di t’i dorëzohet rutines dhe përtacisë, na vijnë këto ngjarje dhe ndodhi të cilat na nxjerrin dhe largojnë nga rutina e na bëjnë të angazhohemi dhe të jemi sa më atraktiv dhe të larmishëm në trajtimin dhe përcjelljen e mesazheve e porosive të çmuara të të njejtave.

Përmes këtyre organizimeve dhe programeve, sa njeriu që ka qënë i dobët forcohet, e tjetri që nuk ka qënë i informuar informohet dhe me lejen e Allahut edhe udhëzohet…

Por, për çudi sa herë që e bëjmë këtë, dalin disa “Alima” dhe për fat të keq në emër te Sunnetit fillojnë të na sulmojnë e akuzojnë, se me këto organizime po bëjmë bidat dhe se të njejtat nuk i ka bërë Pejgamberi a.s dhe as sahabët e tij.

Këtë e bëjnë njerëzit që vërehën që kanë alergji ndaj leximit, janë “Alima” n’katrorë dhe njeriu sa më i paditur që është, aq më i ashpër dhe ekstrem bëhët, madje edhe ndaj profesionistëve të fushës në të cilën ata (“Alimat”) as shkronjën A të alfabetit të saj nuk e kanë marrur.

Është interesant se këtë e bëjnë vetëm ndaj fesë, duke treguar trimëri dhe guxim maksimal për t’i “mësuar” ata që nga 20 e 30 vite i kanë kaluar duke e studiuar fenë dhe atë në mënyrë sistematike, por të njejtit edhe pse “dijnë” nga mjekësia po aq sa “dijnë” nga feja, nuk marrin guximin t’i mësojnë mjekët se çfarë terapie t’ju japin pacientëve për sëmundjet e tyre-shyqyr që edhe këtë nuk bëjnë…!

Falë Zotit që këtë nuk e bëjnë edhe ndaj profesioneve të tjera.