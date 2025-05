Edhe kamionët e prodhuar në SHBA do të preken nga tarifat e Trumpit

SHBA ka vendosur tarifa prej 25 për qind për të gjitha automjetet dhe pjesët e importuara. Kjo do të thotë se nuk ka asnjë automjet, madje as ato që prodhohen në SHBA, për të cilat nuk do të aplikohet tarifa.

Thjesht, industria e automobilave është një proces i ndërlikuar që përfshin një sërë partnerësh dhe bashkëpunëtorësh. Mjafton të shikoni vetëm një pjesë të automjetit.

Wall Street Journal ka ndjekur udhëtimin e një shufër lidhëse të motorit të një veture dhe ka zbuluar sa e komplikuar është e gjithë historia.

Ajo fillon me aluminin e papërpunuar në Michigan, i cili dërgohet në Ontario për përpunimin mekanik. Pastaj kthehet në SHBA për përpunim të mëtejshëm, udhëton në Meksikë për përpunim të mëtejshëm, kthehet në veri të SHBA në Wisconsin për montim me unazën dhe përfundon në Michigan ku instalohen në motor. Ky motor më pas dërgohet në Ontario, ku përfundimisht vendoset në një automjet të pothuajse përfunduar për SHBA ose Meksikë.

Kjo është gjithsej gjashtë kalime ndërkombëtare për një komponent vetëm, me gjashtë mundësi goditjesh tarifore nëse Meksika dhe Kanada përgjigjen dhe gjashtë kujtesa për sa të brishta mund të jenë zinxhirët globalë të furnizimit kur politika ndryshon brenda natës.

The Wall Street Journal shpjegoi së fundmi se në prodhimin e klasikes amerikane, “pick-up” Ford F-150, janë përfshirë madje 24 shtete. Montohet në Michigan dhe Missouri, por gomat vijnë nga Koreja e Jugut, disqet e aluminit nga Meksika, boshtet nga Kanadaja.

Sipas vlerësimeve të Cox Automotive dhe Barclaysa, vetëm për shkak të kalimeve të kufirit Meksiko-Kanada, tarifa mund të shtojnë rreth 3000 dollarë në çmimin e një automjeti të prodhuar në SHBA. Shtoni edhe 400 dollarë nga tarifat për çelikun dhe aluminin, plus kostot gjithnjë në rritje të tarifave shtesë për disa pjesë ose hakmarrjet e partnerëve tregtarë dhe çmimi i automjetit mund të jetë shumë më i lartë.

Përkrahësit e tarifave pretendojnë se kështu do të krijohen vende pune duke inkurajuar prodhuesit e automjeteve të kthejnë prodhimin në shtëpi. Por analistët sugjerojnë se mund të investohet më shumë në robotikë dhe automatizim, dhe se vendet e reja të punës janë një iluzion.

Pauza e përkohshme e tarifave Meksiko-Kanada vetëm sa e përkeqëson konfuzionin.