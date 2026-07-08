Ballina Auto Edicion special i Porsche 911 GT3, vetëm 51 të tilla në botë

Edicion special i Porsche 911 GT3, vetëm 51 të tilla në botë

Për të përkujtuar 75-vjetorin e Porsche-s së parë të dorëzuar në Mbretërinë e Bashkuar, prodhuesi gjerman ndërtoi një edicion unik special të modelit ikonik 911.

Porsche 911 GT3 Earls Court 51 Edition i ri do të zbulohet publikisht më 20 deri më 21 qershor në pistën e madhe Silverstone.

Pista e famshme e garave do të presë një ngjarje të quajtur Icons of Porsche, Sunstede Silverstone Edition, ku GT3 i ri do të shfaqet së bashku me një 356 coupe të vitit 1951.

Kjo veturë u zhvillua nga Porsche Cars Great Britain me ndihmën e ekipit Porsche Exclusive Manufaktur në Stuttgart, Gjermani.

Do të ndërtohen vetëm 51 ekzemplarë, me një çmim prej 294,200 euro.

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