Ballina Lajmet Rajon dhe Botë SHBA-ja kryen sulme të reja ndaj Iranit disa orë pas paralajmërimit nga...

SHBA-ja kryen sulme të reja ndaj Iranit disa orë pas paralajmërimit nga Trump

Komanda Qendrore e SHBA-së (CENTCOM) tha të mërkurën se forcat amerikane kanë nisur një raund të ri sulmesh kundër Iranit, me synim dobësimin e mëtejshëm të aftësisë së Teheranit për të kërcënuar lirinë e lundrimit në Ngushticën e Hormuzit, transmeton Anadolu.

“Me urdhër të Komandantit të Përgjithshëm, forcat e Komandës Qendrore të SHBA-së kanë nisur kryerjen e sulmeve shtesë kundër Iranit për të dobësuar më tej aftësinë e tij për të kërcënuar lirinë e lundrimit në Ngushticën e Hormuzit”, tha CENTCOM-i në një deklaratë në platformën sociale amerikane X.

“Shtetet e Bashkuara po e mbajnë Iranin përgjegjës për agresionin e fundit të pajustifikuar kundër anijeve tregtare dhe ekuipazheve civile që lundrojnë lirisht në një rrugë ujore jetike ndërkombëtare”, thuhet në deklaratë.

Ndërkohë, agjencia gjysmëzyrtare e lajmeve Mehr raportoi se një shpërthim u dëgjua të mërkurën në mbrëmje në qytetin jugor iranian Bandar Abbas.

Sulmet erdhën disa orë pasi presidenti amerikan Donald Trump tha se memorandumi i mirëkuptimit i nënshkruar me Iranin për t’i dhënë fund luftës është “i përfunduar” dhe se SHBA-ja “me shumë gjasa” do ta godasë sërish Iranin të mërkurën në mbrëmje.

ARTIKUJ TË NGJASHËMMË SHUMË NGA AUTORI

Të gjitha të drejtat janë të rezervuara © 2005-2024
Facebook Instagram