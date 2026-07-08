Shefi i NATO-s: Samiti në Ankara ishte “jashtëzakonisht i suksesshëm”

Samiti i NATO-s në Ankara ishte “jashtëzakonisht i suksesshëm”, tha sot Sekretari i Përgjithshëm Mark Rutte në deklarata pas përfundimit të takimit, raporton Anadolu.
“Mesazhi nga ky samit është i thjeshtë: NATO-ja jep rezultate. Një vit më parë falënderuam aleatët që morën vendime historike për forcimin e aleancës sonë. Këtu në Ankara, të organizuar në mënyrë të shkëlqyer nga presidenti Erdogan, kemi dëshmuar se këto angazhime tani po përmbushen”, tha Rutte gjatë një konference për media pas samitit.
Investimet e vetë aleatëve në të gjithë aleancën vazhdojnë të rriten, po krijohen kapacitete të reja dhe industria po rrit prodhimin, tha Rutte, duke shtuar se aleatët evropianë dhe Kanadaja po marrin “përgjegjësi të madhe” për sigurinë e përbashkët.
“Aleatët zbuluan përparimin e rëndësishëm të bërë tashmë drejt investimit të 5 për qind të PBB-së në mbrojtje deri në vitin 2035. Tashmë kemi arritur në nivelin 4 për qind, vetëm një vit pas fillimit të një projekti dhjetëvjeçar. Pra, ritmi është i qartë. Aleatët vazhdojnë të rrisin si shpenzimet bazë të mbrojtjes, ashtu edhe investimet më të gjera që forcojnë sigurinë tonë”, shtoi ai.
“Ata po krijojnë kapacitetet që kërkojnë planet tona të mbrojtjes dhe po rrisin kontributin e tyre në parandalimin dhe mbrojtjen kolektive të NATO-s. Kjo nuk ka të bëjë thjesht me shpenzimin e më shumë parave. Ka të bëjë me sigurimin që forcat tona të armatosura të kenë atë që u nevojitet për të mbrojtur një miliard njerëzit tanë në një botë më të rrezikshme”, tha ai.
Rutte tha se aleanca tani po përqendrohet në arritjen e rezultateve lidhur me objektivat e vendosura, duke shtuar se kjo përpjekje do të kërkojë prodhim më të shpejtë, më pak pengesa burokratike, qëndrueshmëri më të madhe, investime më të larta në inovacion dhe bashkëpunim më të ngushtë me partnerët.
“Forumi i Industrisë së Mbrojtjes i Samitit të NATO-s tregoi vendosmërinë e qeverive dhe industrisë për të punuar së bashku me përkushtimin më të madh. Dhe shifrat janë marramendëse, përfshirë mbi 50 miliardë dollarë në marrëveshje të reja prokurimi vetëm brenda një dite. Gjithashtu filluam një nismë të re madhore, NATO Drones, përmes së cilës aleatët do të investojnë 40 miliardë dollarë … gjatë pesë viteve të ardhshme”, tha ai.
Duke theksuar se ekzistojnë marrëveshje “të mëdha” mes kompanive amerikane dhe evropiane të mbrojtjes, Rutte tha se investimet dhe angazhimet industriale të shpallura do të forcojnë mbrojtjen kolektive dhe do të mbështesin inovacionin, rritjen ekonomike dhe punësimin e kualifikuar në gjithë aleancën.
Duke bërë thirrje që këto investime dhe angazhime industriale të vazhdojnë, ai njoftoi se vendet e NATO-s “po ndërmarrin një hap historik” për forcimin e zinxhirit të furnizimit me karburant.
“Ndërsa aleatët vazhdojnë të finalizojnë detajet, ne e dimë se ky investim prej 27 miliardë eurosh do të modernizojë infrastrukturën ekzistuese të magazinimit dhe shpërndarjes së karburantit dhe do të mbështesë objekte të reja, përfshirë tubacionet drejt pjesës lindore të aleancës”, tha ai.
Rutte tha se NATO po punon gjithashtu për përdorimin më efektiv të teknologjisë, përfshirë adoptimin e modeleve të avancuara të inteligjencës artificiale dhe zhvillimin e një platforme të ndërveprueshme transatlantike për operacionet ushtarake. Ai tha se parandalimi dhe mbrojtja e besueshme varen nga realizimi i angazhimeve, duke shtuar se aleanca tashmë po e bën këtë.
– Mbështetja për Ukrainën
Ai tha se aleatët riafirmuan mbështetjen e palëkundur të NATO-s për Ukrainën, ndërsa lufta e Rusisë vazhdon. Sipas Ruttes, aleatët u zotuan të sigurojnë të paktën 70 miliardë euro pajisje ushtarake, ndihmë dhe trajnime për Ukrainën këtë vit dhe përsëri vitin e ardhshëm, duke vazhduar njëkohësisht përpjekjet për arritjen e paqes.
Rutte tha se samiti tregoi se aleanca është “më e fortë se kurrë”, e bashkuar dhe e gatshme për të mbrojtur çdo pëllëmbë të territorit të NATO-s.
Ai tha se aleatët riafirmuan angazhimin e tyre ndaj mbrojtjes kolektive sipas Nenit 5, sipas të cilit një sulm ndaj një aleati konsiderohet sulm ndaj të gjithëve.
Ai shtoi se uniteti, solidariteti dhe forca kolektive e NATO-s mbeten baza e paqes, sigurisë dhe prosperitetit. Liderët gjithashtu ranë dakord për nevojën e modernizimit të aleancës dhe përgatitjes për të ardhmen, përfshirë përmes një Evrope më të fortë dhe një NATO-je më të fortë.
Rutte tha se aleatët evropianë dhe Kanadaja, duke punuar me Shtetet e Bashkuara, po marrin më shumë përgjegjësi për mbrojtjen e aleancës përmes investimeve të mëdha dhe marrëveshjeve industriale në të dyja anët e Atlantikut. Ai e përshkroi këtë ndryshim si pjesë të “NATO-s 3.0”, një aleancë që vazhdon të përshtatet dhe të japë rezultate për të mbrojtur një miliard njerëz.