Edon Zhegrova do t’i mungojë sërish Kosovës

Edon Zhegrova po konsiderohet si një nga kandidatët kryesorë për të nisur si titullar në ndeshjen e rëndësishme kundër Milanit. Sipas raportimeve të fundit nga gazeta italiane “Tuttosport”, sulmuesi i Kosovës ka mundësinë të qëndrojë në Torino gjatë pauzës së ndeshjeve ndërkombëtare.
Gazeta turineze shkruan se Federata e Futbollit e Kosovës po shqyrton mundësinë që Zhegrovës t’i jepet më shumë kohë për t’u shëruar plotësisht nga dëmtimi, duke i lejuar atij të punojë në ritmin e duhur dhe të rikthehet në formën e tij më të mirë sa më shpejt që të jetë e mundur.
Ky zhvillim mund të jetë shumë i rëndësishëm për klubin dhe lojtarin, pasi rikthimi i tij në skuadër në gjendje të mirë fizike pritet të ndikojë pozitivisht në performancën e Torinos në ndeshjet e ardhshme të Serie A, duke përfshirë edhe përballjen sfiduese ndaj Milanit.