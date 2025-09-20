Efekti më i ri anësor i rënies së flokëve

Në forume si Reddit, krahas fotove të skalpeve me flokë të rrallë dhe diskutimeve për kura të reja, shfaqen shpesh komente të ngarkuara me ankth, sidomos nga meshkujt.
Edhe pse rënia e flokëve prek edhe gratë, te burrat është më e shpeshtë dhe më e dukshme.
Ekspertët thonë se sot shqetësimi është më i theksuar për shkak të rrjeteve sociale, aplikacioneve të takimeve, “Zoom dysphoria” dhe marketingut agresiv të produkteve kundër tullacërisë.
Spencer Kobren nga American Hair Loss Association flet për “shpërthime emocionale të dukshme në rrjete sociale”.
Psikiatri Mohammad Jafferany paralajmëron se stresi për flokët mund të çojë në çrregullim dismorfik të trupit, ku fokusi obsesiv te një “defekt” i perceptuar dëmton rëndë mirëqenien.
Industria e rikthimit të flokëve arriti në 8.85 miliardë dollarë në 2024 dhe po rritet me shpejtësi.
Ajo përfshin trajtime si minoxidil, finasteride, Botox, transplante, si dhe metoda eksperimentale si frenuesit e receptorëve androgjenë, terapi me dritë të ulët dhe injeksione me plazmë të pasur me trombocite.
Minoxidili ndihmon deri në 40% të përdoruesve, por kërkon përdorim të përhershëm.
Finasteride, e miratuar vetëm për meshkujt, mund të ketë efekte anësore serioze, përfshirë probleme seksuale dhe depresion.
Transplantet e flokëve janë të zakonshme, me mbi 700,000 procedura në vit globalisht.
Në SHBA kushtojnë mesatarisht $13,610, ndaj shumë njerëz udhëtojnë në Turqi, ku çmimi mesatar është rreth $2676.
Megjithatë, mjekët paralajmërojnë për rrezikun e procedurave nga klinika jo të licencuara, që mund të shkaktojnë dëmtime të përhershme të lëkurës së kokës.
Një qasje e re premtuese është molekula PP405, e cila synon metabolizmin e qelizave burimore të folikulit të flokëve.
Në një provë të vogël klinike, rreth një e treta e pjesëmarrësve patën mbi 20% rritje të densitetit të flokëve pas tetë javësh, por produkti nuk pritet të dalë në treg për të paktën dy vjet.
Çdo trajtim, kujtojnë ekspertët, duhet vazhduar pa afat për të mos humbur efektin.
Dermatologët rekomandojnë të veprohet herët, sidomos nëse ka histori familjare të rënies së flokëve, dhe të pritet me durim, pasi flokët rriten rreth 1 cm në muaj.
Psikodermatologët sugjerojnë të kufizohet ekspozimi ndaj përmbajtjeve online që nxisin krahasime dhe të shmangen sjelljet obsesive si kontrolli i vazhdueshëm në pasqyrë.
Stresi, kujtojnë ata, mund ta përshpejtojë humbjen e flokëve.