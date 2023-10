Efekti që kanë bananet në shëndetin e njeriut

Shumica prej nesh në ditët e sotme nuk keni kohë për të ngrënë të shëndetshëm dhe kështu të zgjedhë ushqim të shpejtë në vend të një të shëndetshëm.

Sipas shkencëtarëve dhe nutricionistëve, nuk është e qartë pse shumica e njerëzve në perëndim preferojnë ushqim të tillë tek përbërësit kaq të mëdhenj, të mahnitshëm, të dobishëm dhe mbi të gjitha, natyrorë, transmeton lajmi.net.

Përbërësit e fundit mund të na japin të gjitha materialet që duhet të marrim në mënyrë që trupi ynë të funksionojë siç duhet.

Le të marrim banane si shembull, ky frut është ushqimi i preferuar i majmunëve, dhe nuk është për t’u habitur, sepse përveç faktit që shijon shumë, është gjithashtu shumë ushqyes dhe është një thesar i vërtetë.

Sipas dietologëve, nëse konsumoni dy banane në ditë për një muaj, gjendja juaj shëndetësore do të përmirësohet në mënyrë të konsiderueshme.

Sasia e natriumit në banane është mjaft e ulët, dhe sasia e kaliumit është e lartë, kështu që kjo e bën këtë frut të shkëlqyeshëm për presionin e gjakut dhe rregullimin e shëndetit të zemrës, shkruan holisticlivingtips. Shkencëtarët kanë zbuluar se duke konsumuar banane çdo ditë, ju zvogëloni rrezikun e sulmit në zemër deri në 40%.

Banana është e shkëlqyeshme për njerëzit që kanë probleme me sistemin e tretjes, si kapsllëku për shembull. Bananet janë të pasura me fibra dhe kjo është arsyeja pse ato janë të shkëlqyera për zgjidhjen e shpejtë të problemeve tuaja me zorrët.

Bananet mund t’ju ​​ndihmojnë kur pësoni urth, pasi ato janë një burim i mirë antacid dhe mund të rregullojnë këtë gjendje të pakëndshme.

Në rast se trupit tuaj i mungon hekuri, bananet janë një mundësi e shkëlqyeshme. Bananet përmbajnë substanca që shkaktojnë prodhimin e qelizave të kuqe të gjakut dhe hemoglobinës dhe ndihmojnë në mënyrë të konsiderueshme tek njerëzit anemikë.

Bananet janë të bollshme në triptofan, një substancë që është shumë e rëndësishme për trupin tonë, pasi trupi e përdor këtë substancë për ta shndërruar atë në serotonin, hormonin e lumturisë. Kështu që, herën tjetër që të ndjeheni keq ose në depresion, sillni bananet.