Egjipti, si oksigjen ekonomik për Izraelin

Kontratë prej 35 miliardë dollarësh: Netanyahu miraton shitjet e gazit te fqinji arab
Kryeministri Benjamin Netanyahu njoftoi të mërkurën se kishte miratuar marrëveshjen më të madhe të energjisë në historinë e Izraelit me Egjiptin fqinj, e cila pritet të rrisë ekonominë izraelite me miliarda shekel në vitet e ardhshme.
Në një deklaratë video së bashku me ministrin e Energjisë Eli Cohen, Netanyahu tha se marrëveshja e gazit natyror me Kajron vlen 112 miliardë shekel (34.7 miliardë dollarë), nga të cilat 58 miliardë shekel (18 miliardë dollarë) do të shkojnë në arkën publike. Në katër vitet e para, tha ai, rreth 500 milionë shekel (155 milionë dollarë) në vit do të shkojnë në shtet, dhe kjo pritet të rritet në 6 miliardë shekel në vit (1.9 miliardë dollarë) deri në vitin 2033.
“Kjo marrëveshje me kompaninë amerikane Chevron, me partnerë izraelitë, do të furnizojë Egjiptin me gaz.”
Netanyahu shtoi se marrëveshja do të ndihmojë në sigurimin e stabilitetit në rajon.
“Këto para do të forcojnë arsimin, shëndetësinë, infrastrukturën, sigurinë, të ardhmen e brezave të ardhshëm“, tha Netanyahu, duke shtuar se e miratoi marrëveshjen, e cila u shty në tetor, vetëm pasi u bind se ajo plotësonte nevojat jetësore të Izraelit, përfshirë sigurinë.
“Marrëveshja forcon shumë pozicionin e Izraelit si një superfuqi rajonale e energjisë dhe kontribuon në stabilitetin rajonal”, tha Netanyahu, duke shtuar se kjo do të inkurajonte vendet e tjera të kërkonin gaz në ujërat izraelite.
“Ne i kemi sjellë një kavanoz tjetër nafte kombit të Izraelit”, tha Netanyahu, duke iu referuar historisë së Hanukkah, në të cilën një kavanoz nafte zgjati për tetë ditë.
Ministri i Energjisë Eli Cohen e quajti marrëveshjen “një moment historik për Izraelin”, duke vënë në dukje se është marrëveshja më e madhe e eksportit në historinë e vendit.
Gazi natyror është një "aset strategjik" për Izraelin, theksoi Cohen.