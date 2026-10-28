“El Mundo”: Samiti i NATO në Tiranë drejt anulimit…

Arsyeja zyrtare, shmangia e përplasjeve me Trump
NATO, e cila mbledh çdo vit liderët e vendeve anëtare për të dëshmuar unitetin e saj, po shqyrton mundësinë të heqë dorë nga takimi i vitit 2027 pikërisht për të ruajtur këtë unitet.
Samiti i krerëve të shteteve dhe qeverive, i parashikuar të mbahej në Shqipëri, tashmë është pothuajse i përjashtuar, sipas burimeve diplomatike që kanë folur për gazetën spanjolle “El Mundo”.
“Mundësitë janë shumë të pakta, më e mundshmja është që të mos mbahet!”, kanë deklaruar burimet, duke e lidhur këtë mundësi me një arsye kryesore: shmangien e një tjetër përplasjeje publike me presidentin e Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, në prani të aleatëve.
Për Shqipërinë, anëtare e Aleancës që prej vitit 2009, ky do të ishte samiti i parë i NATO-s i organizuar në vend. Nga ana tjetër për Aleancën, do të nënkuptonte braktisjen e traditës së takimeve vjetore të liderëve, një mundësi që agjencia Reuters raportoi që në prill se po shqyrtohej në Bruksel.
Kalendari ishte përcaktuar në samitin e Hagës, në qershor të vitit 2025. Turqia do të priste takimin e vitit 2026, gjë që ndodhi, dhe më pas radha do t’i vinte Shqipërisë.
Në të njëjtin samit, aleatët kishin pranuar kërkesën e Trumpit për të rritur shpenzimet e mbrojtjes në nivelin prej 5 për qind të Prodhimit të Brendshëm Bruto brenda dhjetë vjetësh.
Sinjali i parë se organizimi i samitit në Shqipëri mund të vihej në pikëpyetje u shfaq në korrik, në prag të samitit të Ankarasë. Drafti i komunikatës përfundimtare nuk e përmendte më Shqipërinë. Në vend të saj, liderët shpreheshin se “presin me padurim takimin e ardhshëm”, pa përcaktuar as datën dhe as vendin.
Pesë persona të informuar për diskutimet, mes tyre një diplomat i NATO-s dhe një zyrtar evropian, e kishin konfirmuar këtë ndryshim. Njëri prej tyre kishte shpjeguar se organizimi i samitit në Tiranë mund t’i ekspozonte vendet anëtare ndaj kritikave të Trumpit për nivelin e shpenzimeve ushtarake të Shqipërisë.
Një diplomat tjetër evropian kishte shfaqur një qëndrim më optimist: “Ato po rriten, do të shohim se ku do të arrijmë. Unë ende besoj se samiti i ardhshëm do të mbahet në Shqipëri”.
Tirana iu përgjigj këtyre sinjaleve me një deklaratë të shkurtër. “Draftet janë drafte, jo vendime”, tha një zëdhënës i qeverisë shqiptare. Në një njoftim të veçantë, qeveria shqiptare bëri të ditur se po përfundonte masat fiskale për ta përafruar buxhetin e vitit 2026 me objektivat e përcaktuara në samitin e Hagës.
Sipas qeverisë, shpenzimet do të arrinin në 2.6 për qind të PBB-së, nga të cilat 2.2 për qind do të përdoreshin për shpenzime të mirëfillta ushtarake. Në përfundim të samitit të Ankarasë, komunikata përfundimtare nuk caktoi asnjë takim për vitin 2027.
Megjithatë, Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, përsëriti se Shqipëria mbetet vendi i parashikuar për të pritur samitin e ardhshëm, ndërsa data do të përcaktohet më vonë.
Ndërsa admirali italian Giuseppe Cavo Dragone, kryetar i Komitetit Ushtarak të NATO-s, ishte treguar më i rezervuar: “Nëse do të mbahet vitin e ardhshëm apo atë pasues, kjo është ende në diskutim”.
Ndërsa perspektiva e samitit të liderëve të NATO-s po bëhet gjithnjë e më e pasigurt, vendet evropiane po përpiqen të koordinojnë qëndrimet e tyre për sigurinë dhe mbrojtjen.
Të hënën, në Paris, ministrat e Mbrojtjes të Francës, Gjermanisë, Italisë, Polonisë dhe Mbretërisë së Bashkuar, pesë prej fuqive kryesore të Evropës, nënshkruan një deklaratë të përbashkët, në të cilën theksuan se “Evropa duhet të marrë më shumë përgjegjësi për sigurinë e saj”, ndërsa Shtetet e Bashkuara “janë dhe do të mbeten një aleat i domosdoshëm”.
Deklarata nuk përmbante shifra konkrete apo afate kohore për përmbushjen e angazhimeve. Ministrja franceze e Mbrojtjes, Catherine Vautrin, foli për “një Evropë më të fortë brenda një NATO-je po aq të fortë”, duke theksuar se plani i përbashkët do të koordinohej me Uashingtonin, “në transparencë të plotë”.
Ministri gjerman i Mbrojtjes, Boris Pistorius, njoftoi paketa ndihme për Ukrainën për muajt e dimrit, si dhe zhvillimin e një sistemi evropian të mbrojtjes ajrore që do të plotësonte kapacitetet e sistemeve amerikane Patriot.
Ai shtoi se pesë vendet do të përpiqen të garantojnë vazhdimin e furnizimit nga Uashingtoni me armë, informacione inteligjence dhe të dhëna satelitore për Ukrainën.
Kjo çështje është bërë veçanërisht konkrete që nga maji, kur Pentagoni njoftoi se do të reduktonte praninë ushtarake amerikane në Evropë brenda një periudhe prej gjashtë deri në dymbëdhjetë muajsh, duke i zënë në befasi aleatët.
Ministri britanik Wes Streeting e përshkroi kërcënimin rus si “të një natyre që nuk e kemi parë që nga fundi i Luftës së Ftohtë”, ndërsa premtoi se Londra do ta mbështesë Kievin “për aq kohë sa të jetë e nevojshme”.
Edhe përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikën e Jashtme, Kaja Kallas, kërkoi vazhdimin e modernizimit të forcave të armatosura dhe të kapaciteteve mbrojtëse.
Megjithatë, takimi i Parisit nuk prodhoi angazhime të reja financiare apo operacionale për Ukrainën. Polonia u përfaqësua nga zëvendësministri i Mbrojtjes. As Shtëpia e Bardhë dhe as misioni amerikan pranë NATO-s nuk kanë komentuar informacionet e publikuara nga “El Mundo”.
As vetë kryeministri shqiptar, Edi Rama, gjithashtu nuk ka dhënë një përgjigje. \tesheshi