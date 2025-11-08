Emër për emër, kush e votoi barazinë (e turpshme) gjinore

Në rrjete po publikohen emrat e atyre deputetëve të cilët ngritën kartonin jeshil duke cuar kësisoj në miratimin e “barazisë gjinore”, një ligji kontarvers, krejt të panevojshëm për shoqërinë e lodhur shqiptare me krejt të tjera halle; mbi të gjitha, një ligj që cenon rëndë binariteti e natyrshëm burrë-grua, nga i cili lind dhe mbahet një familje e shëndetshme.
Dhe kush janë ata, në krye të të cilëve sigurisht është Edi Rama:
Bledi Çomo
Eduard Shalsi
Bledar Çuçi
Klodiana Spahiu
Ceno Klosi
Erion Braçe
Elisa Spiropali
Olta Xhaçka
Anila Denaj
Erion Malaj
Ogerta Manastirliu
Blendi Klosi
Ani Dyrmishi
Elton Korreshi
Ilva Gjuzi
Erjon Mile
Etleva Budini
Ulsi Manja
Fatmir xhafaj
Iris Luarasi
Vullnet Sinaj
Saimir Hasalla
Ana Nako
Kiduina Zaka
Loer Kume
Aurora Mara
Bujar Rexha
Enriketa Jaho
Evis Kushi
Ermal Pacaj
Antoneta Dhima
Briseida Çakerri
Erjona Ismaili
Aulona Bylykbashi
Besa Spaho
Ermal Elezi
Genti Lakollari
Alma Selami
Agron Malaj
Admir Kadeli
Taulant Balla
Ornaldo Rakipi
Skender Pashaj
Klevis Jahaj
Olsi Komiçi
Ardit Bido
Vasil Llajo
Petrit Malaj
Adi Qose
Piro Dhima
Onid Bejleri
Sara Mila
Xhenis Çela
Niko Peleshi
Ramion Kurti
Zegjine Çaushi
Arkend Balla
Romina Kuko
Agron Gaxho
Zamira Sinaj
Hysen Buzali
Asflorar Haxhiu
Milva Ekonomi
Lindita Nikolla
Fadil Nasufi
Damian Gjiknuri
Mirela Kumbaro
Ilirian Pendavinji
Blendi Gonxhe
Delina lbrahimaj
lgli Hasani
Albana Koçiu
Arbjan Mazniku
Adea Pirdeni
Pirro Vengu
Ervin Hoxha
Sipas shumë prej atyre që po i publikojnë këto emra, e nesërmja e Shqipërisë duhet ta dijë se kush ishin ata që që votuan një ligj anti-familje.