Emër për emër, kush e votoi barazinë (e turpshme) gjinore

Në rrjete po publikohen emrat e atyre deputetëve të cilët ngritën kartonin jeshil duke cuar kësisoj në miratimin e “barazisë gjinore”, një ligji kontarvers, krejt të panevojshëm për shoqërinë e lodhur shqiptare me krejt të tjera halle; mbi të gjitha, një ligj që cenon rëndë binariteti e natyrshëm burrë-grua, nga i cili lind dhe mbahet një familje e shëndetshme.

Dhe kush janë ata, në krye të të cilëve sigurisht është Edi Rama:

Bledi Çomo

Eduard Shalsi

Bledar Çuçi

Klodiana Spahiu

Ceno Klosi

Erion Braçe

Elisa Spiropali

Olta Xhaçka

Anila Denaj

Erion Malaj

Ogerta Manastirliu

Blendi Klosi

Ani Dyrmishi

Elton Korreshi

Ilva Gjuzi

Erjon Mile

Etleva Budini

Ulsi Manja

Fatmir xhafaj

Iris Luarasi

Vullnet Sinaj

Saimir Hasalla

Ana Nako

Kiduina Zaka

Loer Kume

Aurora Mara

Bujar Rexha

Enriketa Jaho

Evis Kushi

Ermal Pacaj

Antoneta Dhima

Briseida Çakerri

Erjona Ismaili

Aulona Bylykbashi

Besa Spaho

Ermal Elezi

Genti Lakollari

Alma Selami

Agron Malaj

Admir Kadeli

Taulant Balla

Ornaldo Rakipi

Skender Pashaj

Klevis Jahaj

Olsi Komiçi

Ardit Bido

Vasil Llajo

Petrit Malaj

Adi Qose

Piro Dhima

Onid Bejleri

Sara Mila

Xhenis Çela

Niko Peleshi

Ramion Kurti

Zegjine Çaushi

Arkend Balla

Romina Kuko

Agron Gaxho

Zamira Sinaj

Hysen Buzali

Asflorar Haxhiu

Milva Ekonomi

Lindita Nikolla

Fadil Nasufi

Damian Gjiknuri

Mirela Kumbaro

Ilirian Pendavinji

Blendi Gonxhe

Delina lbrahimaj

lgli Hasani

Albana Koçiu

Arbjan Mazniku

Adea Pirdeni

Pirro Vengu

Ervin Hoxha

Sipas shumë prej atyre që po i publikojnë këto emra, e nesërmja e Shqipërisë duhet ta dijë se kush ishin ata që që votuan një ligj anti-familje.

