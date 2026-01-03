Emiratet e Bashkuara Arabe njoftojnë se forcat e tyre janë kthyer nga Jemeni

Emiratet e Bashkuara Arabe (EBA) njoftuan të premten në mbrëmje se kanë përfunduar tërheqjen e forcave të tyre nga Jemeni, duke zbatuar vendimin e mëparshëm për të përfunduar misionin e mbetur kundër terrorizmit në vend, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë të Ministrisë së Mbrojtjes thuhet se i gjithë personeli ushtarak i Emirateve është kthyer nga Jemeni, në koordinim me partnerët e përfshirë.
Sipas deklaratës, përfundimi i ekipeve të mbetura kundër terrorizmit në Jemen është bërë me vullnet të lirë, “në një mënyrë që siguron sigurinë e personelit të saj dhe në koordinim me partnerët e përfshirë”.
Ky vendim vjen ndërsa forcat qeveritare jemenase rimorën kontrollin e disa pozicioneve kyç ushtarake në provincën lindore Hadhramaut të premten, ndërsa luftëtarët e Këshillit Tranzitor Jugor (STC) tërhoqën forcat nga vendet kryesore.
Hapi i EBA-së erdhi pas një përplasjeje me Arabinë Saudite, e cila akuzoi Abu Dhabin se “i shtynte forcat e STC-së të kryenin operacione ushtarake” përgjatë kufirit jugor të mbretërisë në Hadhramaut dhe Al-Mahra. Emiratet e kanë mohuar këtë akuzë.
STC-ja thotë se qeveritë e njëpasnjëshme jemenase kanë marginalizuar rajonet jugore politikisht dhe ekonomikisht dhe kërkon pavarësi. Autoritetet jemenase e mohojnë këtë pretendim dhe riafirmojnë angazhimin e tyre për unitetin e vendit.
Sipas deklaratës, Emiratet janë anëtare të koalicionit arab të udhëhequr nga Arabia Saudite që nga viti 2015 “në mbështetje të legjitimitetit në Jemen, për të ndihmuar përpjekjet ndërkombëtare kundër organizatave terroriste dhe për të ndihmuar në arritjen e sigurisë dhe stabilitetit në vendin vëlla të Jemenit”.