Engjëlli i vdekjës dhe miku i tij – Tregim

Thuhet se engjelli i vdekjes kishte zene miqesi me nje person.

Nje dite, engjelli shkon tek miku i tij dhe i thote:”Miku im! Kam ardhur te te marr shpirtin!”

Miku i tij i tha:”Po pse pikerisht mua?! Ka shume te tjere rreth e rrotull, madje me te vjeter se une.”

Meleku i vdekjes i pergjigjet:”Sepse emri yt eshte pikerisht emri i radhes ne liste.”

Miku:”Epo mire, por para se te me marresh shpirtin, ulu te pijme nje caj bashke.”

Meleku i vdekjes:”Mire.”

Miku pergatiti nje caj dhe i hodhi dicka qe te ve ne gjume dhe sigurisht melekun e vdekjes e zuri gjumi!!!”

Menjehere miku e hoqi emrin e tij nga kryet e listes dhe e coi ne fund te saj.

Me tu zgjuar meleku i vdekjes i tha:”Miku im! Meqe me nderove, thashe te bej nje nder. Listen me emra, nuk do e filloj nga fillimi por po e filloj nga fundi!” dhe ashtu beri.

Nga: Elmaz Fida