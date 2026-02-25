“Epstein”: dorëzohet Bill Gates

WSJ: Kërkimfalje, pranon se ka pasur afera me dy gra ruse
Bill Gates “mori përgjegjësinë për veprimet e tij” në lidhje me marrëdhënien e tij me Jeffrey Epstein gjatë një takimi me punonjësit e Fondacionit Gates, tha një zëdhënës i organizatës bamirëse në një deklaratë me shkrim për Reuters të martën.
Komentet e zëdhënësit ishin në përgjigje të një raporti të Wall Street Journal se Gates i kishte kërkuar falje stafit të fondacionit për marrëdhënien e tij me Epstein.
Dokumentet e publikuara nga Departamenti i Drejtësisë i SHBA-së zbulojnë se Gates dhe Epstein u takuan disa herë pasi financieri i ndjerë amerikan u lirua nga burgu për të diskutuar zgjerimin e aktiviteteve filantropike të themeluesit të Microsoft.
Sipas raportit, Gates i tha stafit se ishte një gabim i madh të kalonte kohë me Epstein dhe ta sillte atë në kontakt me drejtuesit e Fondacionit Gates gjatë takimeve.
Raporti citoi një regjistrim audio të komenteve që Gates bëri gjatë takimit me punonjësit e fondacionit. “U kërkoj falje njerëzve të tjerë që janë përfshirë në këtë për shkak të një gabimi që bëra”, tha Gates, sipas gazetës.
Gazeta shtoi se Gates pranoi dy marrëdhënie që kishte pasur me gra ruse, të cilat Epstein i zbuloi më vonë. Megjithatë, ajo theksoi se këto dy gra nuk janë midis viktimave të Epstein.
“Nuk bëra asgjë të paligjshme, as nuk pashë asgjë të paligjshme”, thuhet se i tha Gates stafit të fondacionit, sipas botimit.
Dokumentet e publikuara nga ministria përfshijnë gjithashtu foto të themeluesit të Microsoft duke pozuar me gra me fytyrat e të cilave u janë modifikuar në mënyrë që të mos shihej.
Gates ka thënë më parë se marrëdhënia e tij me shkelësin e dënuar seksual Epstein, i cili u gjet i vdekur në qelinë e tij, ishte e kufizuar në diskutime bamirësie dhe tha se ishte gabimi i tij që ishte takuar me të.
Sipas gazetës, Gates u tha stafit të fondacionit se Epstein i kishte kërkuar të bënte këto foto me asistentët e financierit amerikan pas takimeve të tyre.
“Për të qenë i qartë, unë nuk kam kaluar kurrë kohë me viktimat, me gratë që e rrethonin”, shtoi Gates, sipas raportit.
Më parë këtë muaj, Fondacioni Gates njoftoi se nuk kishte bërë asnjë pagesë për Epstein dhe as nuk e kishte punësuar atë për asgjë. /tesheshi