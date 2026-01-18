Era luftë: një ligj i ri, gati në Britani

Meshkujt e moshës 60+ do të duhet të veshin përsëri uniforma
Britania e Madhe planifikon të zgjerojë kompetencat për të mobilizuar ish-anëtarë të forcave të armatosura, përfshirë ata në të gjashtëdhjetat, si pjesë e masave që synojnë forcimin e gatishmërisë së vendit për një luftë të mundshme.
Sipas The Times, qeveria britanike synon të rrisë kufirin e moshës për rezervën strategjike nga 55 në 65 vjeç. Këto ndryshime, të cilat do të prezantohen zyrtarisht nga Ministria e Mbrojtjes të enjten, do ta bënin më të lehtë thirrjen e dhjetëra mijëra veteranëve në rast krize ose lufte.
Sipas rregullave aktuale, Sekretari i Mbrojtjes mund t’i detyrojë ish-anëtarët e ushtrisë dhe forcave ajrore që nuk janë oficerë të kthehen në shërbim nëse kanë lënë forcat e armatosura në 18 vitet e fundit dhe janë nën moshën 55 vjeç. Për ish-anëtarët e marinës, kjo periudhë është aktualisht gjashtë vjet, por legjislacioni i ri do ta zgjasë atë në 18.
Ndryshimet në ligj do të lejojnë që nënoficerët të thirren deri në moshën 65 vjeç, gjë që është tashmë rasti për oficerët. Rregullat e reja do të jenë të detyrueshme për ata që janë aktualisht në shërbim aktiv, ndërsa ish-anëtarët do të kenë mundësinë e pëlqimit vullnetar.
Mbretëria e Bashkuar vlerësohet të ketë rreth 95,000 anëtarë të rezervës strategjike, megjithëse autoritetet nuk kanë të dhëna të sakta për të gjithë veteranët për shkak të një ndërprerjeje shumëvjeçare në komunikimin e rregullt me ta.
Ministria e Mbrojtjes deklaron se dërgimi i 65-vjeçarëve në detyra operative nuk mund të përjashtohet, por se rolet e tyre do të përshtaten me përvojën dhe aftësitë. Sipas një burimi të mbrojtjes, këto janë kryesisht punë në fushat e sigurisë kibernetike, logjistikës dhe trajnimit, dhe jo operacione të drejtpërdrejta luftarake.
Pragu i mobilizimit po zgjerohet
Ndryshimet përfshijnë gjithashtu zgjerimin e pragut të mobilizimit. Në vend që më parë të thirreshin rezervistët vetëm në rast të një “rreziku kombëtar, emergjence të madhe ose sulmi ndaj Mbretërisë së Bashkuar”, rregulloret e reja do të lejojnë mobilizimin gjatë fazës së “përgatitjeve të luftës”.
Ministria e Mbrojtjes thotë se një numër më i vogël rezervistësh mund të thirren për detyra të specializuara, jo-luftarake, veçanërisht në fushën e sigurisë kibernetike, raporton Express.co.uk.
Gjeneral-lejtnant Paul Griffiths, Komandant i Shtabit të Përbashkët të Forcave të Armatosura, tha se këto masa u lejojnë forcave të armatosura britanike të kenë numrin e nevojshëm të njerëzve dhe aftësive në situata krize.
Paralajmërime nga NATO
Këto ndryshime vijnë në një kohë kur zyrtarë të lartë të NATO-s po paralajmërojnë për mundësinë reale të konfliktit me Rusinë. Zëvendës Ndihmës Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, James Appathurai, tha se ekziston një rrezik real lufte dhe se forcimi i aftësive ushtarake është një pengesë kyçe.
“Ky është një moment rreziku real. Duhet të jemi të përgatitur sepse nuk kemi të gjithë kapacitetin që na nevojitet”, tha Appathurai.
Asnjë trajnim i detyrueshëm, për momentin
Deri në vitet 1990, ata që ishin në rezervë duhej t’i nënshtroheshin trajnimit vjetor, testeve të aftësisë fizike dhe armëve, por kjo praktikë është hequr. Ish-anëtarët që tashmë kanë lënë shërbimin nuk do të mbulohen nga rregullat e reja, përveç nëse regjistrohen vullnetarisht.
Aktualisht, vetëm rreth pesë përqind e veteranëve janë ende të detyruar të shërbejnë, dhe nuk dihet se deri në çfarë mase masat e reja do ta rrisin këtë numër. Ministria britanike e Mbrojtjes planifikon t’i vërë në fuqi ndryshimet në pranverën e vitit të ardhshëm. /tesheshi