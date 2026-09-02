Erdogan, mesazh Greqisë që bën pakte ushtarake me Izraelin

Çështja më e nxehtë mes fqinjëve ku Athina i teston nervat Ankarasë
Presidenti turk Rexhep Tajip Erdogan lëshoi një mesazh të fortë për Greqinë, pak ditë pas marrëveshjes së saj ushtarake me Izraelin, por jo për këtë çështje. Për Erdogan, është e papranueshme që Greqia të vijojë të shkelë traktatet ndërkombëtare duke militarizuar ishujt e Egjeut. Pas Samitit të Organizatës së Bashkëpunimit të Shangait (SCO), i cili u mbajt në Kirgistan, Erdogan iu përgjigj pyetjeve të gazetarëve pas kthimit të tij në Turqi, duke iu referuar, ndër të tjera, marrëdhënieve greko-turke.
Pyetja në lidhje me Greqinë
Një gazetar e pyeti atë për qëndrimin e Greqisë, duke theksuar se nga njëra anë Athina po i dërgon mesazhe dialogu Turqisë, ndërsa nga ana tjetër po rrit praninë dhe aftësitë e saj ushtarake në ishujt e Egjeut.
Gazetari iu referua edhe deklaratave të fundit të kryeministrit grek Kyriakos Mitsotakis, i cili, pavarësisht reagimeve turke, deklaroi se planet e Greqisë në rajon nuk do të ndryshojnë.
Erdogani u përgjigj: “Çfarë duhet të bëjmë? Cili është roli ynë? Le të bëjmë atë që duhet të bëjmë.”
“Ne themi se duam të ecim përpara me Greqinë në bazë të fqinjësisë së mirë. Ne kemi qenë të ndershëm në të gjitha çështjet. Ne jemi pala me sjellje konstruktive. Megjithatë, shumë herë nuk e pamë palën tjetër t’i përgjigjej vullnetit tonë të mirë”, tha Erdogan dhe vijoi:
“Greqia tani duhet të kuptojë diçka: Turqia nuk lakmon territorin e askujt, por nuk do të lejojë askënd të shkelë të drejtat e saj. Injorimi dhe shkelja e traktateve ndërkombëtare nuk do t’i sjellë dobi askujt. Kushdo që e interpreton qasjen e matur dhe të kujdesshme të Turqisë si dobësi, e them qartë, po bën një gabim të rëndë. Greqia duhet të braktisë rrugën e gabuar që ka ndjekur dhe të ndalojë armatosjen e ishujve që kanë një regjim të demilitarizuar”, vazhdoi presidenti turk.
“Historia është një udhërrëfyes shumë i mirë për ata që duhet të mësojnë prej saj. Ne do të vazhdojmë të punojmë për paqen, sigurinë dhe stabilitetin në rajonin tonë”, përfundoi ai në raportin e tij mbi marrëdhëniet greko-turke.
Në një moment tjetër, ai u pyet për situatën në Siri, aty ku po përballet me Izraelin.
“Si Turqi, sot themi për Sirinë të njëjtat gjëra që thamë dje. Kishim theksuar se Siria nuk mund të jetë një vend ku organizatat terroriste do të veprojnë lirisht, se paqëndrueshmëria atje mund të përhapet në të gjithë rajonin dhe në fund kishim të drejtë. Kjo do të thotë që tani edhe Amerika i ka kuptuar realitetet e Sirisë. Populli sirian ka paguar një çmim shumë të lartë, por ka arritur të qëndrojë në atdheun e tij. Tani po punon për rindërtimin e të gjithë Sirisë. Në këtë kontekst, u bëj thirrje të gjitha vendeve fqinje dhe mike të ndihmojnë në rindërtimin e Sirisë. Dhe ne do të vazhdojmë ta bëjmë këtë apel. Situata në Siri është gjithashtu e rëndësishme, pasi dëshmon se sa i saktë është vizioni ynë dhe sa realiste është politika jonë për Sirinë. Është gjithashtu thelbësore të adresohen sfidat. Është e nevojshme të mos u jepet hapësirë atyre që duan të minojnë paqen e brendshme të Sirisë. Rruga drejt stabilitetit në Siri kalon përmes eliminimit të farave të mosmarrëveshjes”, arsyetoi Erdogan, pa e përmendur Izrelin. /tesheshi