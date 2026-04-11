Erdoğani dhe Macroni diskutojnë armëpushimin me Iranin, Libanin dhe Gazën

Presidenti i Türkiyes, Recep Tayyip Erdoğan, zhvilloi një bisedë telefonike me presidentin francez Emmanuel Macron për të diskutuar marrëdhëniet dypalëshe, si dhe zhvillimet rajonale dhe globale, njoftoi të shtunën Drejtoria e Komunikimeve.
Dy liderët shqyrtuan marrëdhëniet mes dy vendeve, ndërsa Erdoğan theksoi se avancimi i bashkëpunimit “në të gjitha fushat, veçanërisht në industrinë e mbrojtjes”, do të ishte i dobishëm për të dyja palët.
Erdoğani u shpreh se procesi i nxitur nga sulmet ndaj Iranit ka ndikuar negativisht në situatën globale, duke shtuar se përpjekjet diplomatike të mbështetura nga Türkiye dhe vende të tjera kanë luajtur “një rol të rëndësishëm” në arritjen e armëpushimit.
Ai theksoi nevojën për të mbrojtur armëpushimin, duke paralajmëruar se iniciativat që mund të “sabotojnë procesin e armëpushimit” nuk duhet të lejohen, veçanërisht në lidhje me sulmet ndaj Libanit.
Erdoğani tha se Ankaraja do të vazhdojë të kontribuojë në përpjekjet për ruajtjen e stabilitetit.
Ai gjithashtu theksoi rëndësinë e nisjes së fazës së dytë të planit të paqes për Gazën, duke theksuar se momentumi i arritur “nuk duhet të humbasë”.
Liderët diskutuan gjithashtu sigurimin e lirisë së lundrimit në Ngushticën e Hormuzit “në përputhje me të drejtën ndërkombëtare”, si dhe zhvillimet në Siri, mbështetjen për paqen në Kaukaz dhe përpjekjet për rifillimin e negociatave mes Ukrainës dhe Rusisë për një paqe të qëndrueshme.