Është kjo “nëna më e lumtur” në botë?

U martua në moshën 48 vjeç dhe lindi katër fëmijë në moshën 50 vjeç
Historitë e jetës ndonjëherë tregojnë se gjërat më të bukura mund të ndodhin kur më pak i presim. Kjo është pikërisht historia e nigerianes Olusola Olonade, e cila u martua në moshën 48 vjeçe dhe vetëm dy vjet më vonë, në moshën 50 vjeçe, u bë nënë e katër fëmijëve.
Historia e saj mori shumë vëmendje pasi BBC Africa publikoi një intervistë me të, në të cilën ajo foli për udhëtimin e saj drejt amësisë, fertilizimin in vitro (IVF) dhe familjen që kishte dëshiruar.
Olonade u martua më 12 dhjetor 2023 dhe dëshira për të pasur fëmijë ishte një nga gjërat për të cilat mendoi pasi u martua. Edhe pse ishte 48 vjeçe, ajo nuk e humbi shpresën për t’u bërë nënë.
Siç i tha ajo BBC-së, besimi i saj u ndikua nga dy faktorë – besimi se një ditë do të kishte fëmijë të vetin dhe historia familjare e burrit të saj, në të cilën nuk kishte probleme të njohura të fertilitetit.
Olusola mbeti shtatzënë përmes procedurës së fertilizimit in vitro. Edhe pse ishte e vetëdijshme se një procedurë e tillë nuk garantonte sukses, ajo vendosi të përpiqej ta bënte realitet dëshirën e saj të kahershme.
Në fund, pati një surprizë që nuk e priste – në vend të një fëmije, ajo u bë nënë e katërnjakëve.
“Linda në moshën 50 vjeçe, por nuk e dija se do të kisha katër menjëherë,” tha Olusola.
Ajo foli gjithashtu hapur për faktin se fertilizimi in vitro nuk funksionon për të gjithë, duke deklaruar se njeh gra që kanë kaluar nëpër përpjekje të shumta pa rezultatin e dëshiruar.
Kjo është arsyeja pse, siç thekson ai, ai e vëzhgon historinë e tij përmes prizmit të besimit dhe mirënjohjes.
Bashkëshorti i saj e ndihmon të kujdeset për katër fëmijët e saj
Ardhja e katër foshnjave menjëherë solli ndryshime të mëdha në jetën e përditshme të familjes. Kujdesi për të porsalindurit kërkon shumë kohë, energji dhe organizim, dhe Olusola thekson se ajo ka mbështetjen e burrit të saj në këtë.
Ndihma e tij gjatë natës, kur ai kujdeset për foshnjat në mënyrë që ajo të mund të pushojë, është veçanërisht e rëndësishme për të.
“Ka raste kur ai më thotë të shkoj të fle dhe se ai do të kujdeset për to. Kjo ndodhi shumë herë gjatë natës,” tha ajo.
Bashkëshorti i saj foli gjithashtu për martesën e tyre, duke theksuar se donte një partner që do t’i sillte paqe dhe kënaqësi në jetën e tyre të përbashkët.
Ajo tashmë po mendon të bëhet gjyshe një ditë
Edhe pse sapo ka filluar një kapitull të ri në jetën e saj si nënë e katër fëmijëve, Olusola tashmë po mendon për të ardhmen e largët.
Ajo është e vetëdijshme se e fitoi mëmësinë më vonë se shumë gra, por nuk e lejon moshën t’ia heqë optimizmin.
Shpreson të jetojë mjaftueshëm gjatë për t’i parë fëmijët e saj të rriten, të krijojnë familjet e tyre dhe një ditë t’u japë nipërve dhe stërnipërve e mbesave të saj.
“Ka njerëz që kanë lindur fëmijë në moshën 48 vjeçe dhe kanë jetuar deri në moshën 96 vjeçe, duke u bërë stërgjyshe. Me ndihmën e Zotit, edhe unë do të jetoj për t’u bërë stërgjyshe”, tha ajo.
Historia e saj hapi gjithashtu temën më të gjerë të pritjeve shoqërore rreth asaj se kur gratë duhet të martohen dhe të bëhen nëna. Shembulli i Olusolës tregon se sa të ndryshme mund të jenë rrugët e jetës, por edhe sa e rëndësishme është të kesh mbështetje, shpresë dhe qasje në ndihmë mjekësore. /tesheshi