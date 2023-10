“Është kryer me Kur’an fundi i tyre…

Ky është vullneti i Allahut për ta, e jo vullneti jonë.

Ai është fund me fuqinë e Tij dhe planin e Tij, e jo forca jonë e as plani jonë.

Kur flet Kur’ani, urtësia hesht dhe mbyllen gojët e të urtëve.

Ai, i Lartmadhëruari është Vepruesi i asaj që dëshiron!”

_____________________

Dr. Mustafa Mahmud, nga libri: Israil en-nazije ve lugatul-muhrika (Iz*ra*eli nazist dhe gjuha e djegies)

Nga: Lavdrim Hamja

