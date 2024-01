Është në fazën e prototipit dhe tashmë ka një listë pritjeje për Jaguar Land Roverin

Jaguar Land Rover po mbush ngadalë listën e pritjes për Range Rover EV të tij të parë tërësisht elektrik.

SUV-i elektrik, i cili do të debutojë këtë vit (megjithëse ishte planifikuar më parë një lëshim në vitin 2025), është në fazën e prototipit fizik. JLR thotë se është ende duke paraqitur për patenta ndërsa EV i nënshtrohet asaj që e quan “një nga programet inxhinierike më rigoroze ndonjëherë”.

Land Rover planifikon që Range Rover EV të ketë performancë të ngjashme me modelet e tij ekzistuese me benzinë V8. Kompania thotë se do të jetë e aftë për karikim të shpejtë 800 volt në rrjetet publike – domethënë, premton të karikojë deri në 80 për qind në afërsisht kohën që duhet për të ndaluar në një pikë karburanti.

Infrastruktura nuk mund ta mbështesë ende, të paktën jo në pjesën më të madhe të botës, por duhet të ndodhë një ditë.

Aktualisht, prototipet e para fizike të Range Rover EV po testohen në temperatura nga minus 40 në plus 50 gradë Celsius në vende të ndryshme, si Suedia dhe Dubai. Kompania pret që vetura të jetë në gjendje të ecë në ujë 850 mm të thellë, që është vetëm pak më pak se thellësia 900 mm e Range Rover aktual, duke përfshirë modelet hibride. Ai do të ndërtohet mbi arkitekturën gjatësore modulare që JLR ka zhvilluar për automjetet e saj elektrike dhe hibridet elektrike.

JLR njoftoi në fillim të këtij viti se do të investojë rreth 19 miliardë dollarë në teknologjinë e automjeteve elektrike dhe autonome gjatë pesë viteve të ardhshme, duke premtuar se do të jetë numri 1 në botë në segmentet e saj të modeleve deri në vitin 2030.

Fillimi me një SUV të madh si Range Rover ka kuptim për kompaninë sepse është ende modeli më i rëndësishëm i markës dhe suksesi do të ishte i rëndësishëm edhe për të gjitha modelet e tjera.