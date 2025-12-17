Faza e dytë e armëpushimit vështirë se nis në janar

Ish-oficeri i NATO-s dhe kolumnisti i gazetës turke Aksam, Yusuf Alabarda, ka deklaruar për Al Jazeera se nuk është i bindur që faza e dytë e armëpushimit do të nisë në janar, siç ishte planifikuar.
Sipas tij, kjo fazë parashikon stabilizimin, çmilitarizimin, rindërtimin dhe vendosjen e një force ndërkombëtare stabilizimi, por Izraeli po e zvarrit procesin. Alabarda tha se autoritetet izraelite kanë refuzuar të ecin përpara derisa të kthehet trupi i fundit i një të kapuri, kusht i përfshirë në fazën e parë të marrëveshjes.
Ai e quajti këtë një justifikim, duke theksuar se autoritetet palestineze kanë deklaruar disa herë se, për shkak të bombardimeve izraelite, nuk dihet se ku janë varrosur trupat e të vdekurve. Alabarda shtoi se bombardimet ajrore izraelite kanë qenë jashtëzakonisht të rënda, madje më intensive se ato të Luftës së Dytë Botërore. /mesazhi