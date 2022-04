Festa madheshtore kozmike

Koloset e diturive shpirtërore i përshkruajnë netët e bekuara sikur uji që takohet me tokën e thatë.

Gjithashtu, adhurimet ne keto nete, jane udhetime shpirterore neper gjithehapesirat Hyjnore.

Kete nate te bekuar, Naten Kadrit, kur meleket te udhehequr nga meleku Xhibril a.s. (i cili pas zbritjes se Kur’anit qe ia beri Muhamedit a.s , nuk ka zbritur asnjeherë ne toke, perveç neteve te Kadrit) e mbulojne token dhe 7 pale qiej.

Prandaj, kjo mega oferte, kjo feste madheshtore kozmike, ia vlen te festohet se bashku me melek.

Ështe oferte aq e madhe sa qe nese kete nate e kalon ne adhurim, madherim te Allahut dhe lutje, te llogaritet qe ke adhuruar, madheruar dhe je lutur, 83.4 vite!

Te gjitheve urime Nata e Kadrit dhe qofshi te falur nga Allahu xh.sh.

Nga: Mr.Sci. Saad Gashi